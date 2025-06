Lance Stroll moest plotseling de Grand Prix van Barcelona aan zich voorbij laten gaan met een blessure aan zijn pols, iets waar hij eerder al last van had. Olav Mol vraagt zich hardop af of het wel allemaal klopt en dit niet een manier is om geruisloos uit de sport te vertrekken.

Stroll moest de race in Barcelona aan zich voorbij laten gaan, omdat hij - zo las het statement - last heeft van pijn in zijn hand en pols. "De afgelopen zes weken heeft Lance last gehad van pijn in zijn hand en pols", zo viel te lezen. "Zijn medische consultant gelooft dat dit samenhangt met de ingreep die hij in 2023 heeft ondergaan. Zijn medische team heeft bevestigd dat hij morgen niet zal racen en dat hij een ingreep zal ondergaan om deze problemen te verhelpen, waarna hij zich zal focussen op zijn herstel."

Gedoe in de pitbox

Met name de timing van het statement, zo tussen kwalificatie en race in, was toch op zijn minst opmerkelijk. Inmiddels wordt er druk gespeculeerd over het gebeuren en worden er ook andere boodschappen achter het statement gezocht: "Hoe ga ik dit netjes zeggen zonder dat ik de hele wereld over me heen krijg? Lulverhaal! Ik geloof er geen reet van, totaal niet. Hij schijnt na de kwalificatie volledig over de zeik te zijn geweest in de pitbox. Met spullen gegooid, mensen verrot gescholden, weggelopen en dus niet naar de weging gegaan. Dat heeft hij dus anderhalf jaar geleden ook al een keer gehad. Toen heeft hij een fysio verrot gescholden en daarna zijn excuses aangeboden", zo vertelt Mol in Race Café.

Exit Stroll

De commentator sluit niet uit dat de "blessure" bij Stroll een smoesje is om geruisloos en zonder al teveel gedoe uit de sport te vertrekken zonder gezichtsverlies: "Ik zeg niet dat er niks aan de hand is, maar het lijkt alsof hij er klaar mee is. Ik zeg zeker niet dat het gaat gebeuren, maar het zou me niks verbazen als dit de exit van Lance Stroll uit de F1 is. Dan kan hij altijd zeggen dat hij een blessure heeft van twee jaar geleden, dat hij die nog steeds heeft en dat het niet meer goedkomt."

