Nico Hülkenberg stond afgelopen zondag na de Britse Grand Prix voor het eerst op het Formule 1-podium. Het kwam als een enorme verrassing dat hij in de Kick Sauber de derde positie wist binnen te slepen op Silverstone. Hülkenberg vertelt over wat dit resultaat voor hem betekent.

Lando Norris won voor het Britse thuispubliek, nadat Oscar Piastri een straf had gekregen voor het vertonen van onvoorspelbaar rijgedrag achter de safety car met een harde remactie. Max Verstappen kon zich eerst nog mengen in het gevecht om de leiding, totdat een spin roet in het eten gooide. De Red Bull-coureur herstelde zich tot de vijfde plaats. Ondertussen was Hülkenberg van P19 naar P4 geklommen door steeds op het juiste moment van banden te wisselen. Hij haalde vervolgens Lance Stroll in en, niet alleen hield hij Lewis Hamilton achter zich, hij reed zelfs weg van de Ferrari op weg naar de derde stek.

Het verwerken zal een paar dagen duren

"Dat is veel races, dat is echt f*cking veel races", begon Hülkenberg lachend tegenover Viaplay, waar hij eraan herinnerd werd dat dit zijn 239e Grand Prix was. "Het betekent veel voor me. Ten eerste betekent het dat we een briljante race hebben gereden. Het betekent dat we alles goed hebben uitgevoerd. Het betekent dat ik het verdien om hier te zijn. Ik ben gewoon ontzettend blij dat het ons is gelukt. Het was niet iets wat we hadden verwacht met de laatste startplek op de grid. Een krankzinnig verhaal, een krankzinnige race. Het zal een paar dagen duren om dit te verwerken."

Altijd in zichzelf geloofd

"Om eerlijk te zijn was dit wel een droom van me, maar het feit dat ik erom bekend stond dat ik nooit een podium had behaald, boeide me niet", vervolgde de man uit Emmerik. "Ik weet dat ik hier ben, omdat ik bepaalde kwaliteiten heb die teams graag zien. Natuurlijk was het mooi geweest om in Max-stijl een podium te pakken in mijn allereerste race, maar goed, mijn carrière en mijn verleden is anders. Maar dat maakte mij niet uit, want ik heb altijd in mezelf geloofd."

Verstappen met eerste felicitaties voor Hülkenberg

Verstappen gunde Hülkenberg een podium heel erg en was na de race dolblij voor hem. "Ja, hij was de eerste die naar me toe kwam", aldus de Kick Sauber-coureur. Niet alleen buiten de auto was Verstappen de eerste om hem te feliciteren, maar ook tijdens de in-lap na de finish. "Richting Copse toe, ja. Hij was de eerste die naar me toe kwam, toen we waren uitgestapt. We hebben een verleden dat ver teruggaat naar toen we tieners waren in de kartsport. Ik heb zo veel respect voor hem, voor wat hij doet en waar hij voor staat. Hij is een geweldig mens."

