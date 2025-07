Lando Norris blijft nuchter na zijn overwinning tijdens de Britse GP en wil niets weten van een eventueel kantelpunt in de titelstrijd. Hoewel hij door zijn zege nu nog maar acht punten achter Oscar Piastri staat, tempert hij de verwachtingen.

Norris begint tegenover onder andere GPFans ingetogen: "Je kunt het altijd als momentum bestempelen of wat dan ook, maar ik geloof daar niet zo in. Uiteindelijk is het maar één race tegelijk." Norris benadrukt dat het seizoen zwaar is en dat alleen consistentie gaat tellen. "Het zijn nu twee goede weekenden, maar dat betekent verder niet zoveel. Ik moet dit niveau vasthouden en hard blijven werken. De gevechten zijn spannend en het kost enorm veel energie, want je vecht voor honderdsten en duizendsten."

Norris is mentaal sterker geworden

Norris lijkt steeds consistenter te worden en dit valt af te lezen in de recente resultaten. Aan hem ligt dat niet zozeer aan de nieuwe updates van de auto, maar voornamelijk aan het feit dat de Brit mentaal sterker is geworden. “We hebben een update gekregen aan de voorkant, maar of dat het verschil maakt? Misschien helpt het me met gevoel, misschien maar een paar honderdsten. Maar ik geloof dat mijn vooruitgang vooral door hard werken komt. De auto is beter geworden, maar het meeste komt door werken aan mezelf en met het team samenwerken.”

