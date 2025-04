Johnny Herbert stel dat Max Verstappen en Aston Martin 'erg interessant' gaat worden als investeerders vanuit Saoedi-Arabië zich ermee gaan bemoeien nadat het team al Honda als motorleverancier en Adrian Newey als ontwerper binnen heeft gehaald.

In gesprek met CoinCasion gaat Herbert in op de toekomst van Verstappen. "Het is heel interessant als de Saoedi's betrokken raken bij Aston Martin. Als je het geld had, zou je alles betalen om Max Verstappen in je team te krijgen. Hij is op dit moment nog steeds veruit de beste coureur op de grid. Hij is nog steeds sneller dan de McLaren, die net iets sneller is. Als Aston Martin hun ontwikkeling voor volgend jaar op orde heeft, zou je kunnen zien dat ze het volgende te kloppen team worden. Maar ze moeten een grote heuvel beklimmen. Als Verstappen en Adrian Newey op hun best zijn, dan wordt het moeilijk om ze te verslaan, maar dat is geen garantie."

Artikel gaat verder onder video

'Verstappen zal zich afvragen wat voor hem de beste plek in F1 is'

Herbert stelt dat Verstappen om zich heen aan het kijken is. "Verstappen zal zich afvragen wat de beste plek voor hem is en wanneer hij kan vertrekken. Helmut Marko zinspeelde op een exitclausule die dit seizoen van kracht zou kunnen worden, dat zou een perfecte timing zijn voor Verstappen. Ik hoop dat hij het juiste team kiest, zodat hij in de nabije toekomst kan blijven strijden aan de top. We willen dat hij samen met Oscar Piastri echt voor de titel gaat strijden, dat kan alleen maar goed zijn voor de sport."

Herbert denkt dat Lawrence Stroll slim genoeg is

Herbert vervolgt: "Lawrence Stroll is een slimme zakenman en hij zorgt ervoor dat Aston Martin een winnend team wordt. Als hij toenadering zoekt tot Saoedi-Arabië en de beste coureur heeft, kan dat plan werkelijkheid worden. Ik denk niet dat Saoedi-Arabië 100% zeggenschap over Aston Martin zou nemen, want Lawrence Stroll is een 'petrol head'. Misschien geeft hij ze 50% of minder, dat weet ik niet zeker. Maar Lance Stroll heeft de laatste paar races teleurgesteld en Fernando Alonso presteert nog steeds beter als zijn teamgenoot, maar het is momenteel geen geweldige auto. Aston Martin zal moeten beslissen wie de perfecte partner is voor iemand als Verstappen om Aston Martin naar de top te brengen. Lawrence Stroll zal zijn zoon willen behouden en Lance Stroll heeft zijn positie in de F1 verdiend. Hij heeft eerder op het podium gestaan, races geleid en punten verzameld. Als je hem een goede auto geeft, kan hij misschien een niveau hoger komen, maar zijn prestatieniveau zal consistenter moeten zijn."

Meer Verstappen nieuws

Albers weet het zeker: 'Brown en Wolff delen informatie over Verstappen''

'Verstappen lijkt er niet meer van te houden om een F1-coureur te zijn'

Verstappen legt Red Bull-problemen uit: "Uiteindelijk blijf je dan in hetzelfde hangen"

Red Bull ziet af van "right of review" en accepteert straf voor Verstappen

Albers lovend over reactie Verstappen na straf: 'Typisch het karakter van Max'

Gerelateerd