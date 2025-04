Volgens Johnny Herbert heeft Verstappen drie realistische opties als hij Red Bull Racing echt wil verlaten na dit of volgend seizoen. Het zijn geruchten die al sinds begin 2024 eigenlijk constant aanwezig zijn en sinds het minder worden van de auto van Red Bull zijn toegenomen.

In gesprek met CoinCasino stelde Herbert eerder al dat Verstappen het zal overwegen om naar Aston Martin te gaan als investeerders uit Saoedi-Arabië een rol gaan spelen en met veel geld komen. Toch denkt Herbert dat een jaartje zonder racen, 2026, ook zou kunnen. "Zou Max Verstappen zijn racefocus verliezen als hij een sabbatical van een jaar zou nemen? Nee, ik denk het niet. Max zou er altijd klaar voor zijn, zelfs na een jaar rust. Hij heeft drie keuzes: blijven waar hij is bij Red Bull, kiezen voor Aston Martin of Mercedes of een sabbatical van een jaar nemen."

'Verstappen sprak al met Mercedes voordat hij in F1 kwam'

Herbert vervolgt: "Mercedes heeft al met de Verstappens gesproken voordat Max in de F1 kwam en zij hebben een betere auto voor volgend jaar. Ze zijn hun voorsprong kwijt, maar ze kunnen dit jaar veel verbeterd hebben. Mercedes is beter dan Aston Martin, maar één team heeft Adrian Newey voor de reglementwijzigingen van 2026. Het Mercedes dat ik heb gehoord is in een zeer goede positie voor volgend seizoen, competitief gezien. Dus als er serieuze onderhandelingen zijn geweest, zal Verstappen zich daar zeer bewust van zijn."

'Sabbatical van een jaar zou goed uitkomen voor Verstappen in 2026'

Volgens Herbert zou een sabbatical van een jaar in 2026 hem ook de mogelijkheid geven om te zien hoe alle teams uit de startblokken schieten in het nieuwe tijdperk. "Met de sabbatical van een jaar kan Verstappen afwachten welke auto er in 2026 wordt afgeleverd en van daaruit bij een team gaan rijden. Maar ik denk dat hij vanaf het begin van het nieuwe reglement bij een team wil zijn om de leiding te nemen en de auto naar zijn rijstijl te vormen. Als de Mercedes echt goed is en Kimi Antonelli en George Russell consequent eerste en tweede worden, heeft Verstappen zijn kans bij het team verspeeld. Dan zal hij moeten hopen dat de Aston Martin kan presteren. Als een van beide teams volgend seizoen domineert, zullen ze dan niet willen repareren wat niet kapot is? Maar op dit moment is de overstap naar Aston Martin het meest logisch."

