De geruchten over een ruil tussen Max Verstappen en George Russell, momenteel coureurs bij Red Bull Racing en Mercedes, worden de laatste tijd steeds hardnekkiger omdat allebei onzeker zijn over hun toekomst. Bij Sky Sports hebben ze meer informatie.

Simon Lazenby gaat samen met zijn gasten bij Sky Sports in op de geruchten omtrent Russell en Verstappen. "Wat betreft Russell: zijn contract loopt duidelijk af aan het einde van het jaar. We hebben in de laatste podcast al besproken of Verstappen zijn opties aan het overwegen is. Het lijkt er nu op dat het kamp van Russell dat ook aan het doen is. Omdat hij zo goed rijdt. Dus waarom zouden ze geen gesprekken openen met andere teams en zichzelf opties geven? We begrijpen dat er veel respect is van Horner richting George en dat er mogelijk een ruil zou kunnen plaatsvinden. Het is duidelijk dat Horner een bewonderaar van Russell is. Het Russell-kamp zet zijn kaarten niet op één optie, maar ze verspreiden hun kansen, afhankelijk van wat er in 2026 gaat gebeuren."

'Verstappen is het aan zichzelf verplicht om andere optie te bekijken'

Dan Bernie Collins, die stelt dat Verstappen aan zichzelf verplicht is om naar andere opties dan Red Bull te kijken. "Ook al zou er geen sprake zijn van al die geruchten rond Verstappen, dan moet hij alsnog gesprekken voeren om te kijken wat er mogelijk is. Zeker met de nieuwe reglementen die in 2026 van kracht worden, moet je proberen het beste zitje te pakken. Als je kijkt naar wat er de vorige keer gebeurde, verwacht ik dat Mercedes weer vooraan zal staan als motorfabrikant. Maar dat weten we niet, want we hebben geen inzage in alle interne informatie van de teams', nuanceert ze. 'Ik denk dat ze groot gelijk hebben om hun opties open te houden. Want ze zijn best verschillende types, toch? Red Bull is veel meer... Harde muziek in de garage, meer lol trappen, als je het zo wilt noemen. Mercedes is meer het professionele team. En hun huidige coureurs passen daar ook bij."

Chandhok ziet Russell in vorm

Tot slot Karun Chandhok, die stelt dat Russell in uitstekende vorm is in 2025. "George is dit jaar echt uitstekend. Toto wuifde dat een beetje weg. Het is een situatie met weinig stress. Natuurlijk, als Max een optie is, kun je hem niet negeren. Met Antonelli die steeds sterker wordt, denk ik dat Toto gerustgesteld is door de manier waarop Piastri zich heeft ontwikkeld de afgelopen twee jaar. Dat laat zien hoe moeilijk het is voor een rookie, niet qua pure snelheid, maar vooral om je banden te managen en al die andere aspecten die bij de Formule 1 komen kijken. Als Kimi een soortgelijke groei doormaakt, dan is de line-up met George en Kimi sterk genoeg. Het zal hem waarschijnlijk veel minder kosten dan Max binnenhalen, die ongetwijfeld heel veel nullen op zijn contract vraagt."

