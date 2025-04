Helmut Marko heeft zich uitgelaten over Yuki Tsunoda en zijn prestaties in de eerste weken bij zijn nieuwe team. Marko ziet toch nog één belangrijk verbeterpunt voor de Japanner. De druk tijdens kwalificaties is volgens Marko het punt waar Tsunoda nog stappen moet maken om dichterbij Max Verstappen te komen.

Achter de schermen heeft Tsunoda de laatste tijd indruk gemaakt door als eerste teamgenoot van de Limburger in meer dan zes maanden tweemaal op rij Q3 te bereiken. Een teken dat hij zijn draai aan het vinden is bij Red Bull. Toch ging het afgelopen zondag mis en moest hij zijn race voortijdig staken na een botsing met Pierre Gasly. Marko noemde het een ongelukkig moment en stelde dat Tsunoda anders zeker in de punten had kunnen eindigen. De druk tijdens de kwalificatie blijft echter een aandachtspunt.

Artikel gaat verder onder video

Marko en Horner

De uitspraken van Marko kwamen op een vraag van met Motorsport.com. Marko liet weten dat Tsunoda in de vrije trainingen slechts enkele tienden van een seconde achter de viervoudig wereldkampioen zit, iets wat geen van zijn voorgangers kon evenaren. "Hij is op weg om beter te presteren en de punten binnen te halen die we nodig hebben," stelde de Oostenrijker. Ook Horner ziet potentie in Tsunoda, maar vindt dat hij tijdens de kwalificatie in Saudi-Arabië beter had moeten presteren.

Druk er vol op

Marko vervolgt: "In de vrije trainingen, als er niet zoveel druk op staat, dan komt hij maar twee à drie tienden tekort ten opzichte van Max. Geen van de vorige teamgenoten kon dat niveau halen. Alleen in de kwalificatie is hij nog een beetje aan het overdriven." Vervolgens krijgt de Oostenrijker de vraag wat er nog aan scheelt ten opzichte van bijvoorbeeld de kwaliteiten die Verstappen wél kan tonen: "Als de druk er in de kwalificatie wel vol op staat, dan moet hij ook leveren."