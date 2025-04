In het Race Café van Ziggo Sport hebben Jan Lammers, Renger van der Zande en Rick Winkelman hun licht laten schijnen op het veelbesproken incident tussen Max Verstappen en Oscar Piastri in Djedda. Het voorval, dat Verstappen een tijdstraf van vijf seconden opleverde, heeft de discussie over de regels van de FIA weer op scherp gezet. De heren hebben zo hun mening over de huidige regels.

Het gebeurde allemaal in de eerste bocht, waar Verstappen aan de buitenkant zat bij Piastri en moest afsnijden om een crash te voorkomen. De straf die volgde, was voor veel mensen voer voor discussie, zeker omdat Verstappen zelf al aangaf dat kritiek op de FIA en stewards tegenwoordig ook bestraft kan worden. De apex-regel en de bijbehorende inhaalconflicten zijn hot topics momenteel.

Betonnen muren terug om bochten afsnijden te voorkomen

Van der Zande haalde in het programma van Ziggo Sport het circuitontwerp aan als belangrijke factor in deze discussie. "Als je van de baan kan in de eerste bocht, dan moet dat niet kunnen," doelt hij op de mogelijkheid die Verstappen had om de bocht af te snijden. Hij pleit voor de terugkeer van betonnen muren, zoals op Imola, om dit soort situaties te voorkomen. Lammers is het met hem eens en haalt Zandvoort aan als voorbeeld van een circuit waar je geen voordeel kan behalen door buiten de baan te gaan.

VAR in voetbal als voorbeeld voor stewards

De discussie over de regels rondom inhalen in F1 is niet nieuw. Lammers trok een parallel met de VAR in het voetbal en verklaarde: "Net zoals de VAR het regelt in het voetbal, door een lijntje te trekken of wat dan ook, dat proberen ze ook in de racerij." Rick Winkelman wees erop dat er steeds meer circuits zijn met uitloopstroken. "In de tijd van Charlie (Whiting) hadden we veel meer banen met grindbakken," zei hij. Van der Zande vult aan dat je in de IMSA wel een eerlijke dialoog kan hebben met de racing director en dat is iets wat hij wel fijn vindt.

Bijna anderhalve week discussie over eerste bocht in Djedda

Het incident in Djedda blijft de gemoederen bezighouden. "We zitten al bijna anderhalve week te praten over de eerste bocht, omdat de regels daar niet helemaal kloppen", lacht Van der Zande. "Er was een periode waarin je, als je buitenom ging, dan wist je gewoon dat je afgestraft werd. Dat is de ultieme belediging voor een autocoureur", zo besluit Lammers nog maar eens met een verwijzing naar vroeger.