Voormalig FIA-steward Tim Mayer bevestigt in gesprek met Racer.com dat hij zich officieel kandidaat stelt voor de verkiezingen rond het voorzitterschap van de autosportbond, die eind dit jaar plaatsvinden. Mayer legt uit dat er twee belangrijke redenen zijn voor zijn kandidatuur en zegt dat hij zich verplicht voelt om iets terug te doen voor de FIA.

Carlos Sainz senior, de vader van de Williams-coureur, overwoog lange tijd een gooi naar het voorzitterschap, maar zag daar uiteindelijk van af. Dat geldt niet voor Mayer, die volgens het Britse medium al ruim een half jaar aan zijn plannen werkte. Eind dit jaar stemmen de leden van de FIA over wie de komende jaren de leiding krijgt over de Formule 1.

Mayer wijst twee principes aan

Volgens Mayer zijn er twee punten die hij binnen de FIA wil veranderen. "Ten eerste denk ik dat er geen twijfel over bestaat dat de FIA het beter kan en moet doen. Ik heb veel vrienden, niet alleen in de sport maar ook binnen de mobiliteitssector van de FIA, die een zekere mate van bijna wanhoop hebben geuit over de huidige situatie. Dit is mijn 34e jaar in de sport, en als iemand die dat ziet, vind ik het ongelooflijk moeilijk om toe te kijken en niets te doen," legt hij uit. Daarnaast is Mayer al 34 jaar actief in de sport in verschillende functies, en vindt hij dat het tijd is om iets terug te geven. "Ik voel me echt verplicht om iets terug te doen voor een sport die mij zoveel heeft gegeven", zegt hij.

Tim Mayer & Mohammed Ben Sulayem

Verkiezingen

Waar Sainz senior zich dus uiteindelijk terugtrok uit de race om het voorzitterschap, bevestigt Mayer dat hij zich juist wel kandidaat stelt. Mohammed Ben Sulayem, de huidige FIA-president, gaf in mei aan dat hij een tegenstander met open armen zou ontvangen.

