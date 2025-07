Kampioenschapsleider Oscar Piastri legt op de vooravond van het raceweekend in Silverstone uit dat hij nog altijd gebruikmaakt van de oude voorwielophanging van McLaren. Lando Norris rijdt inmiddels al twee raceweekenden met de nieuwe versie, waarmee hij zich beter voelt, maar de Australiër houdt daar voorlopig de boot af.

McLaren-teambaas Andrea Stella sprak de voorbije weken over een soort verdoofd gevoel in de voorwielophanging, waar vooral Norris hinder van ondervond. Dat zorgde ervoor dat de Brit het juiste gevoel met de MCL39 miste en daardoor niet het maximale uit de wagen kon halen. Inmiddels heeft de papaja-oranje brigade voor Norris een aangepaste versie van de voorwielophanging geproduceerd, maar Piastri kiest er bewust voor om bij het oude exemplaar te blijven.

Artikel gaat verder onder video

Nieuwe ophanging niet per se sneller

"Ik heb er nog helemaal geen gebruik van gemaakt, nog niet. Voor mij is het namelijk geen upgrade," opent Piastri tegenover onder meer GPFans. "Het is simpelweg iets anders. Het maakt sommige dingen iets makkelijker, maar op andere punten wordt het juist weer een stuk lastiger." Wat er precies is veranderd, laat hij in het midden.

Huidige wagen verbeteren

Dat Piastri nog met de oude ophanging rijdt, is volgens hem geen nadeel. "Als het alleen maar voordelen had, had ik het er natuurlijk opgezet. Maar ik heb simpelweg niet geworsteld met dat specifieke gevoel. Hij [Norris, red.] gaat er overigens wel goed mee om. Ik hou de auto liever consistent en zoek de verbeteringen liever in de afstelling en andere upgrades die we hebben, dan in een andere voorwielophanging," aldus Piastri.

Gerelateerd