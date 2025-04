Sky Sports F1-commentator David Croft onthult in gesprek met The Times dat hij na zijn vraag aan Max Verstappen in Djedda toch wel wat fans van de Nederlander over zich heen heeft gekregen, maar dat hij niet van plan is om de persconferenties over te slaan.

De afgelopen maanden is er veel aandacht geweest voor de toekomst van Verstappen binnen de Formule 1. Croft zag zijn kans tijdens de persconferentie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië om daar ook naar te vragen. De aanleiding was een opmerking van Helmut Marko na de race in Bahrein, waarin hij stelde dat het op deze manier lastig zou worden om Verstappen te behouden. Toen Verstappen ernaar werd gevraagd, reageerde de Nederlander nuchter. Zo stelde hij dat 'Crofty' zich gewoon moet focussen op het geven van commentaar, terwijl hij zich zou focussen op het rijden.

'Crofty' heeft prima relatie met Verstappen

Hoewel Croft tijdens zijn racecommentaar soms kritisch is op Verstappen, wijst hij op een goede relatie met de Nederlander. "Max wuifde het weg. Ik had een beetje verwacht dat hij dat zou doen, dus ik zei gewoon: 'Dus Helmut heeft het mis?' en toen zei hij: 'Concentreer je gewoon op het commentariëren,' en ik denk eerlijk gezegd dat hij een grapje maakte. Max en ik hebben een echt goede relatie; ik ken hem vanaf het begin," zo legt de commentator uit. Verstappen heeft zich daarnaast nog nooit bij 'Crofty' gemeld over één van zijn uitspraken. "We hebben nooit ruzie gehad over iets - hij is nooit naar me toe gekomen om te zeggen: 'Ik vond niet leuk wat je zei.'"

Kritiek deert Croft niet

Wel heeft Croft de Verstappen-fans op zijn dak gehad. "Sommige van Max' fans pikken dat op en geven me dan de schuld van de vraag. Dat is mijn werk - mensen kiezen ervoor om me aan te vallen. Prima. Je kunt me aanvallen zoveel je wilt. Ik ben er weer bij de volgende persconferentie, en het gaat me niet tegenhouden om de vraag te stellen. In het publieke oog en op sociale media moet je een huid hebben als een neushoorn," aldus 'Crofty'.

