Zakenman Michel Perridon onthult in de Dutch Dragons Podcast dat hij toch wel een foutje heeft gemaakt toen hij weigerde Max Verstappen te sponsoren. De Rotterdammer is de oprichter van Trust en stond vader Jos wel bij in zijn Formule 1-avontuur.

Perridon investeerde in zijn hoogtijdagen in diverse Formule 1-coureurs. Niet alleen Jos Verstappen kon op Perridon rekenen als geldschieter, ook Robert Doornbos, Renger van der Zande en Christijan Albers hebben steun gekregen van de zakenman. Het ging om een flink aantal miljoenen, maar desondanks werd succes daarmee niet gegarandeerd. Het merk Trust was in de jaren 2000 veelvuldig te zien binnen de Formule 1, of het nu op de sidepod van Minardi stond of op de auto van Jordan.

Perridon weigerde tien procent van Verstappens levenslange inkomsten

In de podcast blikt Perridon terug op die dagen en onthult hij dat manager Raymond Vermeulen met een voorstel kwam, waar hij nu toch wel spijt van heeft dat hij geen akkoord heeft gegeven. "Ik heb nog een leuk verhaal. Ik heb met mijn bedrijf altijd de vader van Max Verstappen gesponsord. Dat heeft miljoenen gekost. Op een gegeven moment komt zijn manager naar me toe, die ook de manager van Max werd. Hij zei: 'Wil je vijf miljoen investeren? Dan krijg je tien procent van de inkomsten van Max uit zijn hele leven'", legt hij uit. Toch liet Perridon die deal varen en daar heeft hij nog altijd spijt van. "Wat zei Jan Lul? Doe ik niet, ik heb genoeg geïnvesteerd in jullie familie. Een klein foutje. Je zit er ook wel eens naast, hé?", zo spot Perridon met zichzelf.

