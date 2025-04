Hoewel er een aantal vraagtekens zijn over de Red Bull Ford-power unit, benadrukt Red Bull-teambaas Christian Horner in gesprek met Formule1.nl dat Max Verstappen in het project gelooft. De afgelopen maanden is de toekomst van de Nederlander veelvuldig besproken, hoewel hij nog altijd een contract tot en met 2028 op zak heeft bij Red Bull.

Komend seizoen stapt de Formule 1 een nieuw tijdperk in. Niet alleen krijgen we te maken met nieuwe wagens, ook zullen de power units een update krijgen. Zo is het de bedoeling dat er volgend jaar meer geleund wordt op de elektrische componenten van de krachtbron, al wordt er momenteel nog steeds vergaderd over de verhoudingen. Zo staat er momenteel in het reglement dat 55 procent van het vermogen moet worden opgewekt door de verbrandingsmotor, terwijl de resterende 45 procent door de accu moet worden geleverd. Toch zijn er teams die vrezen voor de competitiviteit van de krachtbronnen en hopen op een aanpassing van die verhoudingen.

'No risk, no fun'

Nadat in 2021 bekend werd dat Honda officieel de stekker uit het Formule 1-project zou trekken, richtte Red Bull haar eigen motorafdeling op. "Zoals Dietrich [Mateschitz red.] altijd zei: no risk, no fun. Als je kijkt naar hoe groot ons team is, hoe competitief we zijn… dan kunnen we niet afhankelijk zijn van externe leveranciers die zich op elk moment kunnen terugtrekken of van gedachten kunnen veranderen. We hebben nu ons eigen lot in handen en daar controle over. De aandeelhouders hebben ons hier enorm in gesteund, dat blijkt ook uit de investering die is gedaan in de bouw van een ultramoderne faciliteit," legt Horner uit over Red Bull Powertrains.

Ook ziet Horner een flink voordeel voor Red Bull, dat alleen Ferrari als ander team naast zich heeft. "We hebben zo alles op één terrein. Op Ferrari na zijn wij het enige team dat dat heeft. Het is een spannend project, niet zonder risico’s of uitdagingen. Maar dat is ook iets waar Red Bull nooit bang voor is."

Verstappen gelooft in motorproject, aldus Horner

Stemmen binnen de paddock vermoeden dat Mercedes komend seizoen de beste power unit tot haar beschikking heeft. Toch moet dat allemaal nog maar blijken. Horner heeft de geruchtenstroom over de eventuele nieuwe teams van Verstappen ook gelezen, maar stelt dat de Nederlander gelooft in Red Bull Powertrains: "Ik denk dat hij in het project gelooft en het omarmt. Er zijn geen garanties in 2026, voor niemand. Dat is wat dus zo interessant gaat worden: om te zien hoe het allemaal uitpakt."

