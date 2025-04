Pirelli overweegt hogere snelheid in pitstraat om eenstoppers te voorkomen

Pirelli zit een beetje in hun maag met de eenstoppers, die tegenwoordig meer regel dan uitzondering zijn. De koningsklasse wil meer spektakel creëren en Pirelli denkt aan het verhogen van de snelheid in de pitstraat om dit mogelijk op te lossen, zo meldt The Race.

Oscar Piastri was in Saoedi-Arabië de eerste coureur in 2025 die een race wist te winnen zonder vanaf pole position te starten. De andere vier Grands Prix werden namelijk allemaal gewonnen door de coureur die op zaterdag de pole position had veroverd. Er is al diverse keren de angst uitgesproken voor een mogelijk kwalificatiekampioenschap in 2025 en ondanks de eerdere pogingen van Pirelli, kiezen de teams nog vaak voor eenstoppers.

Eenstopper doorn in het oog van Pirelli

De conservatieve keuzes van Pirelli in Japan zorgden ervoor dat het rubber het bijna de hele race volhield. In Djedda koos het bandenmerk voor een agressievere band, maar ook dat zorgde niet voor een tweestopper. Pirelli-chef Mario Isola omschrijft bij het medium het doel: "We willen teams aanzetten tot een tweestopstrategie, maar ze worden steeds beter in het omgaan met banden. Daarom moeten we de zachte kant stimuleren. Maar nogmaals, als je het tempo aankan, is het moeilijk om over te stappen op een tweestopstrategie," aldus Isola.

Snelheid in pitstraat verhogen

Een agressievere band biedt dus niet altijd de oplossing, zeker niet met de vuile lucht in gedachten. Pirelli overweegt daarom de snelheid in de pitstraat te verhogen, zodat het verlies van tijd minder groot wordt, mits dit wordt goedgekeurd door de FIA en de FOM. Momenteel mag er maximaal 80 kilometer per uur worden gereden in de pitstraat, in Monaco is dat zelfs 60 kilometer per uur. Een verhoging naar 100 kilometer per uur zou de risico's in de pitstraat beperkt verhogen, meldt het medium. Een pitstop zoals in Imola, die normaal gesproken 29 seconden kost, zou hierdoor 5 seconden sneller kunnen zijn.

Pirelli benadrukt echter dat het eerst de komende races wil afwachten, waarin het agressievere keuzes heeft gemaakt wat betreft het meenemen van de banden. Pas daarna wil het merk kijken naar andere opties en eventueel het gesprek aangaan met de FIA en de Formule 1.

