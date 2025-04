Russell had vijf jaar eerder bij Mercedes willen zitten: 'Dan had ik al twee titels te pakken'

Drievoudig Grand Prix-winnaar George Russell ziet dat Mercedes toch wel ietwat is veranderd sinds zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton naar Ferrari is vertrokken. De 27-jarige Engelsman bezet momenteel P4 in het wereldkampioenschap en stelt dat als hij iets eerder bij Mercedes was aangesloten, hij inmiddels al twee titels achter zijn naam had staan.

Russell sloot zich in 2019 aan bij de Formule 1, bij het team van Williams. Als Mercedes-protégé lag er altijd een toekomst bij de Zilverpijlen in het verschiet, maar de vlieguren konden bij het team uit Grove worden gemaakt. In 2020, toen Mercedes nog domineerde, moest Hamilton de race in Sakhir aan zich voorbij laten gaan omdat hij positief was getest op het covid-19-virus, en kreeg Russell onverwachts zijn kans bij het topteam. Russell viel echter van de regen in de drup, want tijdens de race ging er van alles mis en kreeg hij twee verschillende setjes banden op zijn wagen geschroefd. Russell moest uiteindelijk genoegen nemen met P9 in de wedstrijd, die werd gewonnen door Sergio Pérez.

Timing transfer naar Mercedes

In 2022 kreeg Russell zijn definitieve kans bij Mercedes en was hij drie jaar lang de teamgenoot van Hamilton. "Drie jaar lang teamgenoot zijn van een zevenvoudig wereldkampioen is niet eenvoudig. Er was een tijd dat als je vóór Lewis Hamilton eindigde in een kampioenschap of in een race, je die race of het kampioenschap zou winnen", opent hij in The Athletic. Alleen in 2023 wist Hamilton het seizoen met meer punten dan Russell af te sluiten. "Als mijn tijd vijf jaar eerder was gekomen, zou je kunnen beweren dat ik nu twee kampioenschappen op mijn naam had staan", stelt Russell.

Mercedes zonder Hamilton

Anno 2025 is Russell de kopman van Mercedes. "Ik ga gewoon verder zoals ik de afgelopen jaren heb gedaan. Ik werk nog steeds met dezelfde groep ingenieurs, dezelfde groep monteurs. Natuurlijk was Lewis een enorme aanwezigheid, en je merkt dat hij er niet meer is. Maar in de dagelijkse gang van zaken verandert er niets", aldus Russell.

