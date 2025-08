Teambaas Toto Wolff heeft bevestigd dat er geen verandering komt in de rijdersbezetting voor het F1-seizoen van 2026. Dat betekent dus dat Kimi Antonelli en George Russell blijven bij Mercedes. Een officiële aankondiging van de Duitse formatie blijft nog even uit, maar de woorden van Wolff zeggen genoeg.

De geruchtenmolen werd de afgelopen maanden gedomineerd door Max Verstappen en Mercedes. De Nederlander komt al zijn hele Formule 1-carrière uit voor Red Bull - eerst voor zusterteam Toro Rosso en daarna voor het hoofdteam - maar na vier wereldkampioenschappen te hebben gewonnen, is de energiedrankfabrikant teruggezakt in de pikorde. Verstappen blijft er koeltjes onder en weet dat boos worden vanwege de teleurstellende prestaties, niet zal helpen. Toch kan hij niet tevreden terugblikken op hoe 2025 tot nu toe is verlopen. Hij won in Japan en Imola, maar met een achterstand van bijna 100 punten op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris kan hij een vijfde titel wel vergeten.

Mercedes gaat met dezelfde coureurs door

Het bleef lang onzeker of het Mercedes zou lukken om Verstappen binnen te hengelen, maar afgelopen weekend in Hongarije kwam het hoge woord eruit: Verstappen bevestigde dat hij bij Red Bull Racing zou blijven voor in ieder geval 2026. Boven 2027 hangt nog een vraagteken. Nu Mercedes weet dat de Limburger niet beschikbaar is voor volgend jaar, is de keuze qua rijdersbezetting makkelijk gemaakt.

"Niemand hoeft zich zorgen te maken. Ik zal in ieder geval niet instappen", lachte Wolff tegenover Sky Sports Deutschland. De teambaas bevestigt dat Mercedes dezelfde coureurs behoudt voor volgend seizoen, Antonelli en Russell dus. "We gaan door zoals het nu is."

Russell liet weten dat hij "nooit bang was geweest" om zijn stoeltje te verliezen aan Verstappen. Ondanks de uitspraken van Wolff heeft Mercedes zelf de contractverlengingen van beide coureurs nog niet officieel aangekondigd. De Brit maakt zich in ieder geval geen zorgen. "Om eerlijk te zijn, ik ga meteen op vakantie vanavond. Ik neem tien dagen vrij", liet een relaxte Russell na de race op de Hungaroring weten.

