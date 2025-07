George Russell heeft tijdens de mediadag voor de F1 Grand Prix van Hongarije uitgelegd dat hij met een tegenstrijdig gevoel heeft gezeten. De Mercedes-coureur vindt dat hij beter presteert dan ooit tevoren, maar hij en teamgenoot Kimi Antonelli kregen maar geen zekerheid over 2026. Desondanks is hij niet bang geweest om zijn zitje kwijt te raken aan Max Verstappen, die op de Hungaroring bevestigde bij Red Bull Racing te blijven volgend jaar. De Nederlander zou überhaupt geen optie zijn geweest bij Mercedes.

Aan de geruchten dat Verstappen zou verhuizen naar Mercedes na dit seizoen, is een einde gekomen. De viervoudig wereldkampioen zou zijn exitclausule niet meer kunnen activeren en Helmut Marko bevestigde al gauw na de Grand Prix van België dat Verstappen zou blijven. De coureur heeft het inmiddels zelf ook duidelijk gemaakt vandaag. Het is logisch dat Russell en Antonelli dan blijven bij Mercedes, al laat een officiële aankondiging nog op zich wachten. De eerstgenoemde geeft toe dat hij hier een beetje ongeduldig over is geweest, maar volgens hem was er nooit sprake van dat hij zijn positie binnen de Duitse formatie zou verliezen.

Onzekere toekomst bij Mercedes

"De afgelopen zes maanden zijn een zeer unieke situatie geweest waar ik weinig macht had in onze samenwerking en waarbij onze interesses misschien niet altijd even gelijk waren. Dat bracht natuurlijk een risico met zich mee voor mij", zo hintte Russell tegenover de media dat de gesprekken tussen Verstappen en Mercedes serieuzer werden. "Maar het was aan mij de taak om te presteren en dat risico te verminderen. Ik vertrouw Toto nog evenals het team dat ze me altijd zullen steunen, zolang ik presteer. Dus daar moet ik me op concentreren. Maar de afgelopen maanden zijn dus niet de meest zekere geweest voor mijn toekomst en van die van Kimi, en dat is een beetje tegenstrijdend."

Toch geen vrees voor verlies stoeltje

"Echter, ik ben nooit bang geweest om mijn stoeltje te verliezen", vervolgde de Brit. "Dat is dit jaar geen optie geweest, ook al willen jullie [de media] er een big deal van maken. Misschien dat ik 12 maanden geleden wel een beetje ongeduldig was en alvast een bevestiging wilde voor 2026 en misschien voelde ik me 6 maanden geleden hetzelfde. Maar ik presteert beter dan ooit en ik denk dat ik zelfs nog meer kan geven. Ik heb al zo lang gewacht, ik wil nu gewoon het [race]weekend doorkomen en volgende week van mijn vakantie genieten. Er is geen tijdsdruk van mijn kant en ook niet van de kant van het team. Wanneer we dan ook tot een overeenstemming komen, dan gebeurt het [ondertekenen van een contractverlenging], maar het moet aan beide kanten goed zitten."

