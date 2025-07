Regerend wereldkampioen Max Verstappen blijft ook in 2026 bij Red Bull Racing. De Nederlander werd de afgelopen maanden in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Mercedes voor volgend jaar, maar dat gerucht kan de prullenbak in na de bevestiging van de viervoudig wereldkampioen op de vooravond van de Hongaarse Grand Prix.

Dat Verstappen aan Mercedes werd gelinkt, is niet verrassend. Toto Wolff is al jaren een groot bewonderaar van de Nederlander, die in 2015 nog naast een stoeltje bij de Zilverpijlen greep. Eind 2020 zou Wolff nog een poging hebben gedaan om Verstappen los te weken, maar ook die poging bleef zonder resultaat. In de afgelopen periode zijn er volgens manager Raymond Vermeulen wel gesprekken gevoerd met het team van Mercedes, al stelt hij dat daar niet te veel achter gezocht moet worden.

Artikel gaat verder onder video

Toekomst was onzeker

Desondanks liet Verstappen zelf de afgelopen maanden in het midden waar zijn toekomst zou liggen. Hoewel hij tot en met 2028 vastligt bij Red Bull Racing, was de sportieve terugval van het team het afgelopen anderhalf jaar duidelijk merkbaar. Dat zorgde ervoor dat zijn toekomst bij het team enige onzekerheid kende. Ook vader Jos Verstappen, onderdeel van zijn management, benadrukte herhaaldelijk het belang van progressie binnen het team. Dat toekomstperspectief lijkt er inmiddels te zijn.

Verstappen bevestigt bij Red Bull te rijden in 2026

Bovendien zou, volgens diverse media, de vermeende prestatieclausule in Verstappens contract niet meer geactiveerd kunnen worden. Na dit weekend begint de zomerstop, en om voortijdig onder zijn contract uit te komen, had Verstappen op P4 of lager moeten staan in het kampioenschap. In Hongarije bevestigde Verstappen aan de aanwezige media in Hongarije uit dat hij volgend jaar 'gewoon' weer uitkomt voor de Oostenrijkse renstal.

Bij onder meer Autosport.com vertelt hij: "Ik heb er eigenlijk nooit iets over gezegd, omdat ik me gewoon wilde richten op gesprekken met het team over hoe we onze prestaties konden verbeteren, en ook over ideeën voor volgend jaar. Daarom had ik er ook niet echt iets aan toe te voegen. Maar ik denk dat het tijd is om een einde te maken aan alle geruchten. Voor mij was het altijd al duidelijk dat ik zou blijven. Ik denk dat dat gevoel ook binnen het team overheerste, want we waren voortdurend in gesprek over wat we met de auto konden doen. En als je niet geïnteresseerd bent om te blijven, dan stop je ook met dat soort gesprekken en dat heb ik nooit gedaan."

Gerelateerd