Laurens van Hoepen timmert aardig aan de weg in de autosport en de Nederlander die dit seizoen mooie dingen laat zien in de Formule 2 blijkt te werken aan een weg naar de koningsklasse van de autosport. In een exclusief gesprek met GPFans laat hij weten dat er gesprekken gaande zijn met Formule 1-teams.

Max Verstappen is natuurlijk de Nederlander die de afgelopen jaren de autosport enorm op de kaart heeft weten te zetten in eigen land, waarbij zijn populariteit zelfs zo groot is dat we in Nederland weer een eigen Grand Prix in de Formule 1 kregen. In het kielzog van de viervoudig wereldkampioen zijn er verschillende rijders die het rood/wit/blauw vertegenwoordigen en hun weg proberen te vinden naar de koningsklasse. Eén van hen is Van Hoepen, die dit jaar erg mooie dingen laat zien in de Formule 2, de klasse nét onder het hoogste autosporttoneel.

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Gesprekken F1-teams

GPFans is in Barcelona exclusief in gesprek met de 20-jarige rijder uit Wassenaar en vraagt hem of er - zeker met zijn sterke start in de Formule 2 - gesprekken op de achtergrond gaande zijn met teams in de Formule 1. "Er zijn zeker gesprekken gaande op het moment", zo onthult Van Hoepen. "Het belangrijkste is wel dat ik het goed blijf doen in de Formule 2. Als je het goed blijft doen, komt het vanzelf wat meer. Er zijn wel echt gesprekken met verschillende teams."

Test op Hungaroring

Hij denkt trots terug aan zijn recente test op de Hungaroring: "Ik heb natuurlijk ook laatst Formule 1 getest, wat natuurlijk heel erg cool was. Dat is iets waar je van droomt als kind zijnde." Van Hoepen vertelt wat er zo bijzonder aan was: "Niet alleen het wegrijden, maar ook het gevoel je dat aankomt en je naam op de auto staat. Je komt daar aan, je gaat zitten en denkt: 'shit, het is echt wel dichtbij nu'. Dat was echt een gave dag. Het ging ook echt goed, ik was snel en ze waren best wel impressed."

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