Mohammed Ben Sulayem, de president van de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), heeft iemand uit de senaat van de autosportbond gezet. Het gaat om Ben Cussons, de vertegenwoordiger van Groot-Brittannië. Ben Sulayem heeft Cussons geen reden gegeven voor het plotselinge ontslag, zo laat de BBC weten.

De senaat is verantwoordelijk voor het financiële toezicht en de bestuursstructuur van de FIA. Cussons, de vice-president van de Royal Automobile Club, zat drie en een half jaar in het bestuursorgaan en was iemand die voor Ben Sulayems presidentschap had gestemd eind 2021. Het feit dat hij ontslagen is, komt dan ook als een grote, onaangename verrassing. Cussons en David Richards, hoofd van MotorsportUK, waren "fanatieke supporters van Mohammed in zijn verkiezingsjaar en zijn toenmalige manifest", voordat de laatstgenoemde inzag dat Ben Sulayem mogelijk misbruik zou maken van zijn macht als president. Het vertrek van Cussons komt na een al anderhalf à twee jaar durende ontslagreeks binnen de FIA.

Cussons vervangen door Alakbarov

"Ik ontving een brief van de president waarin hij aankondigde dat hij mijn opvolger zou benoemen. Hij gaf geen reden en en gaf ook geen moment aan waarop dit zou gebeuren", zei Cussons tegen de BBC. "Voor zover ik weet, heb ik geen ruzie met hem gehad. Ik heb hem om opheldering gevraagd en heb nog geen antwoord gekregen. Ik ben een groot voorstander van transparantie en goed bestuur." Cussons had echter een conflict met Ben Sulayem, omdat hij, net als Richards, tegen de eis was om een strengere geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen met betrekking tot FIA-zaken. Hij zegt dat hij "wacht op een antwoord van de FIA" nu hij zijn standpunt duidelijk heeft gemaakt. Cussons is vervangen door de Azerbeidzjaan Anar Alakbarov, een bondgenoot van Ben Sulayem.

