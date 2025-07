FIA-president Mohammed Ben Sulayem ziet een terugkeer van V8-motoren in de Formule 1 als “de juiste weg vooruit”. Tijdens een mediaronde waarbij beperkte pers aanwezig was, liet hij weten optimistisch te zijn over deze stap en sprak hij zelfs over een mogelijke introductie rond 2029.

"Ja, met de teams nu… ik ben optimistisch, blij daarmee, en FOM steunt het", begint Ben Sulayem. "De teams beginnen door te krijgen dat dit de goede kant op is." Volgens hem zijn de huidige hybride V6-motoren extreem 'complex en duur' in ontwikkeling. "De motoren nu zijn zo gecompliceerd, je hebt geen idee. Het onderzoek en de ontwikkeling kosten tot 200 miljoen. Eén motor kost ongeveer 1,8 tot 2,1 miljoen [dollar, zo'n 1,7 miljoen].”

V8-motor zou een logische stap zijn

Volgens de president zou een V8-motor veel goedkoper zijn en lichter, zo geeft hij zelf aan: “Als we doorgaan met een simpele V8, kunnen veel fabrikanten daarop inspelen. Het doel is om de kosten in alles met meer dan 50 procent te verlagen. De auto’s worden lichter en dus veiliger. Het geluid keert terug. Dit is echt de weg vooruit.” Ben Sulayem benadrukt dat de exacte specificaties, zoals het aantal cilinders en de inhoud in liters, minder belangrijk zijn. "Of het nu 2,5, 2,6 of 3 liter is; wie maakt het uit? Het hangt af van de teams."

Ben Sulayem kijkt uit naar toekomst en mikt op 2029 als realistisch doel

Overigens begrijpt Ben Sulayem wel dat zo'n beslissing niet zomaar geregeld kan worden. Daarom verwacht hij dat deze verandering, mocht die überhaupt tot stand komen, zo'n drie jaar zou duren en mikt hij op het jaar 2029: "We moeten dit snel doen. Als ik ‘snel’ zeg, bedoel ik… 2026 komt eraan, dus hopelijk hebben we in 2029 iets nieuws."

