FIA-baas Ben Sulayem reageert laconiek op 'regime van angst'-aantijgingen van Mayer

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft gereageerd op scherpe kritiek van zijn verkiezingsrivaal Tim Mayer, die hem beschuldigt van een ‘regime van angst’ binnen de FIA. Mayer, voormalig steward, stelt dat onder Ben Sulayem vele medewerkers zijn vertrokken en dat veranderingen tegen hun zin niet mogelijk waren.

"Het is een regime van angst. Je vraagt je af wanneer het volgende schandaal komt", begint Mayer. Ben Sulayem zelf blijft laconiek onder deze persoonlijke aanvallen. "Sommige mensen zeggen dat ik een dikke huid heb; de media raken mij niet. Iemand noemde het eens Teflon skin", reageert de FIA-baas lachend tegenover de media. "Eigenlijk niet, ik lees die dingen gewoon niet. Ik lees alleen de belangrijke zaken, geen persoonlijke aanvallen."

Ben Sulayem slaat beschuldigingen van zich af

Over de kritiek op zijn leiderschapsstijl en het vertrek van mensen: "Wat er gebeurde was tussen hem en het systeem van de FIA. Ik bemoei me daar niet mee." Ben Sulayem benadrukt dat de FIA groot is en groter dan ieder individu. "De FIA is groter dan ik, groter dan wie dan ook. Als er problemen zijn, kan men altijd naar het International Court of Appeal." Hij vindt het niet nodig om zich te verdedigen tegen alles wat Mayer zegt. "In een campagne kan je alles zeggen, daarna is het aan de leden. Ik ben bezig met belangrijkere dingen, zoals het afronden van het Concorde Agreement."

Verkiezingen zullen bepalen wie 'beter' zal zijn

De president benadrukt dat de democratie zal bepalen wie de juiste man is om de organisatie te gaan leiden: "Als de leden een andere president willen, dan stemmen ze mij eruit. Het zijn de leden die beslissen. Dat hebben ze in handen, niet de media." Tot slot zegt Ben Sulayem: "Laat het aan de leden. Zij hebben de macht. Ik wens iedereen veel succes. Als hij beter is, zullen ze hem kiezen." De verkiezing vindt plaats op 12 december tijdens de Algemene Vergadering van de FIA in Oezbekistan.

