De internationale autosportbond FIA heeft vandaag de officiële kalender voor het dertiende seizoen van het Formule E-wereldkampioenschap gepresenteerd. Tot grote vreugde van de Nederlandse autosportfans staat Circuit Zandvoort voor het eerst op de planning van de elektrische raceklasse. De badplaats fungeert als een van de nieuwe locaties voor het kampioenschap dat eind dit jaar van start gaat.

Het raceweekend in de Noord-Hollandse duinen staat gepland voor 18 en 19 juni 2027. Het gaat hierbij om een zogeheten double-header, wat betekent dat er op zowel zaterdag als zondag een volledige race wordt verreden. De komst van de Formule E volgt kort op het nieuws dat de Formule 1 na dit jaar stopt met de Dutch Grand Prix op het circuit. Om de prestaties van de elektrische bolides optimaal te benutten, zal de raceklasse in Zandvoort gebruikmaken van de volledige lay-out van de baan.

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Nieuwe generatie auto's

Dat de Formule E uitwijkt naar Zandvoort is geen toeval. Vanaf komend seizoen wordt de nieuwe GEN4-bolide geïntroduceerd. Deze auto's zijn aanzienlijk breder en sneller geworden, waardoor veel traditionele en krappe stratencircuits niet langer voldoen. Om die reden is er een bewuste verschuiving gemaakt naar meer permanente circuits. Naast de Nederlandse kustplaats maken ook het Circuit of the Americas in het Amerikaanse Austin en het Britse Brands Hatch hun debuut op de kalender.

Recordaantal races

Het aanstaande seizoen wordt het grootste jaar uit de geschiedenis van de sport. In totaal staan er 21 races op het programma, verdeeld over dertien verschillende locaties. De FIA kondigde de kalender online aan met de belofte van een nieuwe generatie auto's, nieuwe locaties en meer evenementen. Het kampioenschap wordt in december afgetrapt met een double-header in het Saudische Jeddah en kent zijn seizoensfinale op 24 en 25 juli 2027 in de straten van de Japanse hoofdstad Tokio.

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