'Peter Gillis wil Formule 1 naar Kroatië halen'
'Peter Gillis wil Formule 1 naar Kroatië halen'
Volgens diverse Kroatische media is niemand minder dan Peter Gillis bezig om een Grand Prix in het land op te zetten. De ondernemer onthulde begin dit jaar dat hij van plan is om negen vakantieparken in Kroatië te starten en lijkt een F1-race als absolute trekpleister te willen bouwen.
De ondernemer werd in mei 2026 veroordeeld omdat hij jarenlang bewust verzuimde om omzetbelasting en inkomstenbelasting in te dienen voor meerdere van zijn bedrijven. Daarnaast liepen er ook rechtszaken rond diverse privéproblemen. De populaire serie Familie Gillis: Massa is Kassa is na de uitspraak ook stopgezet.
'Grootse plannen zijn niet bekend bij lokale overheid'
Gillis is daarom uitgeweken naar Kroatië en zou van plan zijn om de Formule 1 naar het land te halen. Wat de locatie van de eventuele nieuwe Grand Prix zal worden en binnen welk termijn de koningsklasse naar Kroatië zou moeten afreizen, is allemaal nog niet bekend. Daarnaast onthullen lokale media dat veel plaatselijke bestuurders nog helemaal niet op de hoogte zijn van de plannen.
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