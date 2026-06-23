Alonso verschijnt plotseling in Argentijnse muziekvideo voor Vuelta
Alonso verschijnt plotseling in Argentijnse muziekvideo voor Vuelta
Fernando Alonso heeft voor een grote verrassing gezorgd door op te duiken in de nieuwste videoclip van het Argentijnse popduo Miranda!. De 44-jarige coureur van Aston Martin maakt een opvallende cameo in de promotievideo voor het nummer 'Despierto amándote', dat dient als het officiële thema voor de wielerronde La Vuelta a España.
De videoclip werd afgelopen zondag officieel uitgebracht en vormt de aftrap voor de 81e editie van de Spaanse wielerkoers. Rond de zevende seconde van de video komt Alonso plotseling in beeld. De Spanjaard is te zien bij het iconische Casino van Monte Carlo. Deze locatie is niet toevallig gekozen: de Vuelta gaat later dit jaar van start in Monaco, waardoor de organisatie een directe link wilde leggen met de startlocatie en de wereld van de autosport.
Verschijning gaat direct viraal
De beelden van de onverwachte samenwerking gingen vrijwel direct na de release viraal op platforms als X en Instagram. De publieke reacties op de crossover tussen de Formule 1-legende en de Argentijnse band zijn zeer positief. Fans omschrijven de aanwezigheid van Alonso in de clip als een verrassende maar passende toevoeging. Volgens kijkers geeft het korte optreden van de coureur extra adrenaline en internationale allure aan de promotievideo van het sportevenement.
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