close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Alonso in Barcelona

Alonso verschijnt plotseling in Argentijnse muziekvideo voor Vuelta

Alonso in Barcelona — Foto: © IMAGO

Alonso verschijnt plotseling in Argentijnse muziekvideo voor Vuelta

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Fernando Alonso heeft voor een grote verrassing gezorgd door op te duiken in de nieuwste videoclip van het Argentijnse popduo Miranda!. De 44-jarige coureur van Aston Martin maakt een opvallende cameo in de promotievideo voor het nummer 'Despierto amándote', dat dient als het officiële thema voor de wielerronde La Vuelta a España.

De videoclip werd afgelopen zondag officieel uitgebracht en vormt de aftrap voor de 81e editie van de Spaanse wielerkoers. Rond de zevende seconde van de video komt Alonso plotseling in beeld. De Spanjaard is te zien bij het iconische Casino van Monte Carlo. Deze locatie is niet toevallig gekozen: de Vuelta gaat later dit jaar van start in Monaco, waardoor de organisatie een directe link wilde leggen met de startlocatie en de wereld van de autosport.

Verschijning gaat direct viraal

De beelden van de onverwachte samenwerking gingen vrijwel direct na de release viraal op platforms als X en Instagram. De publieke reacties op de crossover tussen de Formule 1-legende en de Argentijnse band zijn zeer positief. Fans omschrijven de aanwezigheid van Alonso in de clip als een verrassende maar passende toevoeging. Volgens kijkers geeft het korte optreden van de coureur extra adrenaline en internationale allure aan de promotievideo van het sportevenement.

Gerelateerd

Aston Martin Fernando Alonso

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Overzicht rookies 2026: Aron, Browning, Crawford en Hirakawa aan de beurt bij GP Oostenrijk

Overzicht rookies 2026: Aron, Browning, Crawford en Hirakawa aan de beurt bij GP Oostenrijk

  • Vandaag 08:01
Honda doorbreekt stilte over grote problemen bij Aston Martin: "We zullen nooit opgeven"

Honda doorbreekt stilte over grote problemen bij Aston Martin: "We zullen nooit opgeven"

  • Gisteren 13:32
Stroll staat stoeltje af aan Crawford tijdens VT1 in Oostenrijk

Stroll staat stoeltje af aan Crawford tijdens VT1 in Oostenrijk

  • 19 juni 2026 16:30
  • 1
FIA neemt defintief besluit over aanpassingen aan Formule 1-motoren vanaf 2027

FIA neemt defintief besluit over aanpassingen aan Formule 1-motoren vanaf 2027

  • 16 minuten geleden
Kelly Piquet zet Verstappen in het zonnetje op Vaderdag

Kelly Piquet zet Verstappen in het zonnetje op Vaderdag

  • 56 minuten geleden
'Red Bull brengt grote update in Oostenrijk: RB22 eindelijk op streefgewicht'

'Red Bull brengt grote update in Oostenrijk: RB22 eindelijk op streefgewicht'

  • 1 uur geleden
  • 2

Net binnen

12:55
FIA neemt defintief besluit over aanpassingen aan Formule 1-motoren vanaf 2027
12:15
Kelly Piquet zet Verstappen in het zonnetje op Vaderdag
11:35
'Red Bull brengt grote update in Oostenrijk: RB22 eindelijk op streefgewicht'
11:17
Zandvoort bemachtigt plekje op Formule E-kalender voor 2027
09:40
Hill ziet tactische spelletjes rond ADUO-regels: 'Teams houden zich bewust in'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

FIA neemt defintief besluit over aanpassingen aan Formule 1-motoren vanaf 2027 F1-motoren

FIA neemt defintief besluit over aanpassingen aan Formule 1-motoren vanaf 2027

16 minuten geleden
Verstappen gaat eerlijk in op 'geheim' bezoek aan Red Bull-hoofdkwartier in Salzburg verstappen in oostenrijk

Verstappen gaat eerlijk in op 'geheim' bezoek aan Red Bull-hoofdkwartier in Salzburg

Vandaag 06:59 2
Column: Red Bull en Verstappen laten zien dat het ADUO-reglement niet thuishoort in F1 Column

Column: Red Bull en Verstappen laten zien dat het ADUO-reglement niet thuishoort in F1

Gisteren 17:58 1
Lawson blikt terug op desastreuze twee races bij Red Bull Racing: "Verstappen was niet blij" lawson over rbr-periode

Lawson blikt terug op desastreuze twee races bij Red Bull Racing: "Verstappen was niet blij"

Gisteren 16:33
Ontdek het op Google Play
x