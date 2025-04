Max Verstappen (27) is uiterst kritisch op de FIA na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Hoewel de Red Bull-coureur er bewust voor kiest om er zo min mogelijk woorden aan vuil te maken, laat hij toch doorschemeren dat de autosportbond de coureurs het recht op het geven van hun mening ontneemt door te dreigen met straffen.

Verstappen begon de Grand Prix in Djedda vanaf pole, maar zag kort na de start dat Oscar Piastri - gestart vanaf plek twee - langszij kwam. Beide heren gingen wiel aan wiel de eerste bocht in. Verstappen sneed de baan af omdat er geen ruimte meer was om naast Piastri op het asfalt te blijven. Volgens de Red Bull-coureur had Piastri geen intentie om de bocht te halen en kon hij niet anders dan de baan afsnijden, zo klonk het op de boordradio. Verstappen gaf de plek dan ook niet terug, maar dit kwam hem uiteindelijk op een vijf seconden straf te staan. Die vijf seconden waren voor Piastri precies genoeg om de race uiteindelijk te kunnen winnen. Verstappen bleef woest achter en bijt op z'n lippen om geen extra straf te krijgen.

Verstappen heeft grootste moeite met nieuwe FIA-regel

In het recente verleden heeft Verstappen zich al vaker uitgesproken tegen de zeer omstreden nieuwe regel van de FIA, die stelt dat coureurs niet langer mogen vloeken, schelden of de wedstrijdleiding in diskrediet mogen brengen bij de pers. De straffen die uitgedeeld kunnen worden zijn fors. Zelfs een raceban behoort tot de mogelijkheden. Verstappen vindt het allemaal grootse onzin en dat benadrukt hij nog maar eens in Djedda, waar hij duidelijk van mening is onterecht gestraft te zijn voor het moment met Piastri. Verstappen durft echter niet zijn eerlijke mening te geven op camera, wetende dat hij dan gestraft gaat worden. Hij heeft het gevoel dat de vrijheid van meningsuiting is komen te vervallen in de Formule 1.

"Niet toegestaan dat wij onze mening uiten"

Als hij bij de pers de zoveelste vraag krijgt of de straf voor het moment van Piastri hem wellicht de zege heeft gekost, antwoordt hij: "Waarschijnlijk. Het is wat het is. Ik denk ook dat het beter is dat we er niet over praten, want het is toch niet langer toegestaan dat wij onze mening uiten." Duidelijke taal van Verstappen, die hiermee richting de FIA aangeeft dat hij zich beperkt voelt in het uitspreken van zijn mening.