Lando Norris kwam als winnaar van de Britse Grand Prix aan de finish. Bij het zien van de hoogtepunten schrok hij echter en lanceerde hij kritiek richting Formule 1-wedstrijdleider Rui Marques. De McLaren-coureur is verbaasd dat de race überhaupt een herstart kreeg, nadat het zo hard had geregend.

De race op Silverstone kende een chaotische openingsfase. Er stonden slechts veertien auto's op de grid, omdat Franco Colapinto niet meedeed door een kapotte versnellingsbak en vijf anderen, te vroeg, de pitstraat in kwamen voor slicks. Een crash tussen Liam Lawson en Esteban Ocon zorgde voor de eerste virtual safety car. Meteen na de herstart vloog Gabriel Bortoleto met zijn slicks van de gladde baan. Oscar Piastri pakte de leiding af van Max Verstappen, toen er weer met de groene vlaggen werd gezwaaid, maar zes ronden later moest de Grand Prix opnieuw geneutraliseerd. Het regende te hard en het zicht was te slecht om veilig te racen.

Het zicht bleek te slecht in de regen

Na de herstart knalde Isack Hadjar achterop Kimi Antonelli bij Copse en ging hij hard de muur in. Op de onboardbeelden zijn de regenlampen op de Mercedes van de laatstgenoemde op een halve autolengte afstand niet eens te zien. Hadjar riep dan ook over de boardradio: "Ik zag hem niet. Hij kwam uit het niets, man." De Racing Bulls-coureur kwam hard in de muur terecht, maar kon gelukkig ongedeerd uitstappen.

"O mijn God", reageerde Norris geschrokken in de cooldown room, toen hij de crash van Hadjar en Antonelli zag. Hij bekritiseerde Marques voor het feit dat de race op dat moment een herstart kreeg: "Ik snap echt niet waarom ze 'groen' gingen." Piastri voegde eraan toe: "Ik zag achter de safety car zelfs niks meer."

Bij de safety car die volgde, remde Piastri te hard en werd bestraft met een extra 10 seconden aan zijn broek. Dat gaf Norris de kans om langs zijn ploegmaat te gaan bij de late pitstops voor slicks op weg naar de overwinning. Nico Hülkenberg reed van P19 naar P3 op de opdrogende baan en pakte zijn eerste podium.

Hadjar rear-ends Antonelli at the restart and ends up in the barriers 💥#F1 #BritishGP pic.twitter.com/rlB83Ivk2R — Formula 1 (@F1) July 6, 2025

