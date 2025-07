Lando Norris won afgelopen zondag voor het eerst voor zijn Britse thuispubliek. Hij nam de leiding over na een tijdstraf voor McLaren-teamgenoot Oscar Piastri en reed foutloos naar de zege op Silverstone. Echt lang genieten kon hij niet, want toen hij het met de fans wilde vieren, belandde er een fotograaf op zijn neus.

Uit de problemen blijven was de sleutel tot succes voor Norris. Max Verstappen was het snelst in de kwalificatie en mocht de race dus vanaf de pole position aanvangen, maar hij verloor al gauw de leiding aan Oscar Piastri. Bij een herstart halverwege de Britse Grand Prix remde Piastri zo hard dat de stewards besloten in te grijpen met een tijdstraf van 10 seconden. Tegelijkertijd spinde Verstappen en zou de Red Bull Racing-coureur niet verder komen dan P5. Zo kon Norris van de derde naar de eerste positie rijden onder luid gejuich vanuit de tribunes.

Fantastische en stressvolle race

"Dit is waar ik van droomde en wat ik wilde bereiken", zei de winnaar in de interviews direct na de race. "Dit komt in de buurt van een kampioenschap winnen. Hier is het allemaal begonnen." Norris won in zijn eerste jaar in de formulewagens ook op Silverstone, in 2015 in de MSA Formula (tegenwoordig Brits F4). "Een fantastische en stressvolle race, maar de support van de fans was fantastisch. Ik zag zwart, alles van de race vergeet je en mijn voornaamste gedachte was: verpest het niet. Ik probeerde naar de supporters te kijken, want dit zijn momenten die je niet snel gaat vergeten."

Fotograaf belandt op Norris

Na de groepsfoto met McLaren en de mediaverplichtingen was het eindelijk de beurt aan de fans om de overwinning met Norris kunnen vieren. De 25-jarige uit Bristol liep met de beker richting een gat in de pitmuur, waar hij de baan op zou kunnen lopen, maar daar eenmaal aangekomen viel er een fotograaf op zijn neus. De fotograaf stond op de pitmuur en klampte zich vast aan zwarte doeken die aan de hekken hingen. Een van de doeken scheurde echter af en de fotograaf gebruikte Norris voor een zachtere landing. Norris liep met een wond op zijn neus weg en zou, helaas voor de fans, niet meer tevoorschijn komen. Bekijk de beelden hier vanaf minuut 15.

