Christian Horner is het niet eens met de penalty die Max Verstappen werd opgelegd tijdens de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië. De teambaas van Red Bull Racing legt uit waarom ze waarschijnlijk geen protest zullen indienen, maar het proces van een 'right of review' starten wordt dus ook niet uitgesloten. Tevens verklaart hij waarom ze de positie niet opgaven aan Oscar Piastri.

De wedstrijd op het Jeddah Corniche Circuit werd in principe bepaald in de eerste bocht van de eerste ronde. Verstappen kwam niet lekker weg, wat Piastri vanaf P2 op de grid de kans gaf om aan de binnenkant te duiken. De eerstgenoemde ontweek de McLaren door de chicane af te snijden, maar omdat hij daarbij de leiding had behouden, kreeg hij van de FIA een tijdstraf van 5 seconden. Toen Verstappen deze tijdens de enige pitstop incasseerde, was hij de eerste positie en dus ook de overwinning kwijt aan Piastri.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Irritaties lopen flink op tussen Viaplay en Verstappen: "Dat maakt me niet uit, Chiel!"

Wreed besluit van de stewards

"Ik vind het wel erg wreed", zo beschreef Horner de straf tegenover de aanwezige media in Djedda. "We gaven de positie niet op, omdat we geloofden dat we niks verkeerds hadden gedaan. Je kan zien dat Max duidelijk voor ligt bij de apex van de bocht", aldus wijzend naar uitgeprinte foto's die hij aan de journalisten liet zien. "De regels hierover zijn hiervoor al ter discussie gekomen, en het was echt een wreed besluit. En als we de positie wel hadden opgegeven, dan krijg je natuurlijk het probleem dat je in de vuile lucht rijdt. Dan zouden we risico lopen met George [Russell, die op dat moment op de derde plek lag]. Op dat punt was de straf incasseren en verder gaan het beste om te doen. We waren goed in vorm. Na de tijdstraf van 5 seconden zijn we in dezelfde stint 2.6 seconden achter Oscar gefinisht, dus zonder die straf hadden we gewonnen."

Het proces van een 'right of review' in gang zetten, was "niet waarschijnlijk" volgens Horner, maar het uitsluiten doet de teambaas niet. Hij wil dat de FIA naar de onboardbeelden kijkt die tijdens de race nog niet beschikbaar waren en dat de stewards er hopelijk van leren. "Misschien moet er maar opnieuw naar de regels gekeken worden."

OOK INTERESSANT: FIA lanceert verklaring over straf Verstappen: "Daarom was het de bocht van Piastri"

Wat is een 'right of review'?

Een 'right of review' betekent letterlijk dat teams het recht hebben om de FIA erop te duiden dat een incident opnieuw moet worden bekeken, nadat de stewards hun oordeel al hebben geveld. Zo'n 'right of review' moet binnen 96 uur (4 dagen) na de finish van de Grand Prix worden ingediend. De voorwaarde is dat een team wel met nieuw bewijs moet komen wat het oordeel van de stewards mogelijk zou kunnen veranderen. Wordt er besloten dat het nieuw aangeleverde bewijs daadwerkelijk relevant is, dan kan er een protest worden aangetekend om de straf te veranderen. Het voordeel van het feit dat Verstappen een tijdstraf van 5 seconden heeft gekregen, is dat het in theorie teruggedraaid kan worden. Moest hij van de FIA de leiding direct op de baan uit handen geven aan Piastri, dan is het een straf die eigenlijk níet meer teruggedraaid kan worden.

Gerelateerd