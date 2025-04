Max Verstappen verloor de leiding en dus uiteindelijk de overwinning in de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië door een tijdstraf. De coureur van Red Bull Racing was er via de boardradio al duidelijk over dat hij het oneens was met de stewards en was ook na de finish nog zeer geërgerd. De FIA is met een verklaring gekomen over de straf.

De wedstrijd op het Jeddah Corniche Circuit werd in principe al in de eerste bocht van de eerste ronde bepaald. Een mindere start van Verstappen gaf Oscar Piastri de kans om aan de binnenkant te duiken. De Limburger besloot de chicane af te steken om de McLaren te ontwijken, maar hij kreeg daar een extra 5 seconden aan zijn broek voor. "Nou, f***ing mooi is dat", riep Verstappen over de boardradio. Deze straf moest hij incasseren tijdens de verplichte pitstop en dat kostte hem de eerste plaats. Na de race liep hij na tien seconden al weg bij de traditionele interviews. "Ik ga het kort houden. Ik wil de fans bedanken. De rest... is zoals het is", aldus de regerend wereldkampioen die als tweede over de streep kwam in Saoedi-Arabië.

Stewards geven tekst en uitleg over straf

De FIA heeft een verklaring naar buiten gebracht over het incident tussen Verstappen (auto 1) en Piastri (auto 81). "De stewards hebben data van de marshalposts, video's, live timing, telemetrie en onboardbeelden geanalyseerd en hebben bepaald dat de voorwielophanging van auto 81 tenminste naast de spiegel van auto 1 zat voor én in de apex van bocht 1, terwijl hij auto 1 aan de binnenkant probeerde in te halen. Het feit is dat auto 81 naast auto 1 zat bij de apex. Gebaseerd op de Driving Standards Guidelines was het daarom de bocht van auto 81 en moest hij ruimte krijgen. Auto 1 verliet vervolgens het circuit en haalde daar blijvend voordeel uit die niet terug werd gegeven. Hij bleef voor auto 81 en probeerde een voorsprong op te bouwen. Normaal gesproken wordt er een tijdstraf van 10 seconden opgelegd voor het verlaten van de baan en daar voordeel uithalen, maar omdat dit om een incident in bocht 1 van ronde 1 gaat, is daar rekening mee gehouden en werd er in plaats daarvan een tijdstraf van 5 seconden opgelegd."

