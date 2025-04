Oscar Piastri (24) wist zojuist de Grand Prix van Saoedi-Arabië op zijn naam te zetten en heeft door deze overwinning de leiding in het wereldkampioenschap overgenomen. De Australiër profiteerde optimaal van een vijf seconden tijdstraf voor Max Verstappen en reed zodoende na de zege.

Piastri kwalificeerde zich op zaterdag als tweede, nadat Verstappen een magistrale ronde had neergezet die leidde tot pole. Bij de start leek Piastri aan de Red Bull voorbij te kunnen gaan, maar Verstappen sneed de baan af. Naar eigen zeggen deed hij dit om een botsing te voorkomen, omdat Piastri de bocht volgens hem niet had kunnen halen. De stewards van de FIA zagen dit anders en deelden een straf uit aan de regerend wereldkampioen. Verstappen kreeg een vijf seconden tijdstraf en dat bleek uiteindelijk voor Piastri net genoeg om voor de Nederlander als winnaar over de streep te komen. Na afloop gaf hij toe dat het moment met Verstappen hem uiteindelijk de zege opleverde.

Artikel gaat verder onder video

Piastri erkent dat moment met Verstappen hem hielp

"Ik zoek een bank, het was een zware race", zo vertelde een zichtbaar uitgeputte Piastri na de race in het Midden-Oosten. "Natuurlijk ben ik blij dat we gewonnen hebben. Het verschil werd gemaakt bij de start, dat pakte uiteindelijk in mijn voordeel uit [met de tijdstraf voor Verstappen, red.]. Het was erg lastig om te volgen, ik kon Max aan het einde van de eerste stint ook niet meer bijhouden. Ik reed mijn banden stuk. De schone lucht na de pitstop was fijn. Het was een geweldige race, we deden goed wat we goed moesten doen. Natuurlijk kon het nog iets beter, want Max zat eigenlijk té dichtbij. Maar een geweldige race en een geweldig weekend."

Piastri pakt overwinning na straf voor Verstappen in Grand Prix Saoedi-ArabiëLees meer

Piastri zat naar eigen zeggen voor Verstappen bij de start

Vervolgens blikte de Australiër nog even terug op het incident met Verstappen bij de start, wat uiteindelijk resulteerde in een straf voor Verstappen. "Toen ik aan de binnenkant zat in bocht 1, was ik niet van plan er als tweede uit te komen. Ik deed mijn best en uiteindelijk werden de stewards erbij betrokken, maar volgens mij zat ik er ver genoeg voor, en uiteindelijk gaf dat mij de overwinning. Ik ben blij met al het werk dat we hebben verzet sinds de start."

Drinksysteem grootste upgrade voor Piastri in Djedda

Op fysiek gebied had Piastri het zwaar in Djedda, maar een voordeel was dat hij dit keer wel kon drinken tijdens de race. In het recente verleden had hij al een keer te kampen met een kapot drinksysteem in de auto. "Ik kon drinken vandaag, dus dat was één van de grootste upgrades. Het is altijd een zware race hier. Zeker één van de zwaarste races uit mijn carriere. Ik ben blij dat ik er als winnaar ben uitgekomen", aldus Piastri.

OSCAR PIASTRI WINS IN JEDDAH!! 🏆



The McLaren driver clinches the victory from Max Verstappen in P2 and Charles Leclerc in P3 👏#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/WD1DhdRe3H — Formula 1 (@F1) April 20, 2025

Gerelateerd