Mohammed Ben Sulayem heeft Malcolm Wilson naar voren geschoven als de nieuwe vicevoorzitter sport. De aankondiging komt op een moment dat de FIA op zoek is naar een vervanger voor Robert Reid, die recent zijn functie neerlegde om veelbesproken redenen.

De noodzaak voor een nieuwe vicevoorzitter ontstond na het plotselinge vertrek van Reid. Hij verliet recent zijn functie met kritiek op de FIA, wijzend op een "verslechtering van de standaarden" binnen de organisatie. "Toen ik deze rol aannam, was het om de leden van de FIA te dienen en niet om macht te dienen", liet Reid kortgeleden weten. "In de loop der tijd heb ik een gestage uitholling gezien van de principes die we beloofd hadden hoog te houden. Beslissingen worden achter gesloten deuren genomen, waarbij de structuren en mensen die de FIA ​​vertegenwoordigt, worden omzeild. Mijn ontslag gaat niet over persoonlijkheden, maar over principes. De motorsport verdient leiderschap dat verantwoordelijk, transparant en door de leden gedreven is." Duidelijk was dat hij het oneens was met de manier waarop met name Ben Sulayem de FIA stuurde.

Optie naar voren geschoven

Wilson, een prominente figuur in de rallywereld en bovendien oprichter van M-Sport, is door de voorman geprezen voor zijn indrukwekkende loopbaan. Ben Sulayem vertelt: "Ik ben verheugd om Malcolm Wilson te nomineren als FIA-vicepresident. Malcolm heeft een indrukwekkende carrière achter de rug in de wereldwijde autosport. Al meer dan veertig jaar is hij actief op het hoogste niveau, zowel als coureur als technisch partner van teams. Deze ervaring is van grote waarde voor de FIA en haar leden nu we de autosport verder willen laten groeien en innovatie willen stimuleren in het belang van fans, coureurs en teams."

Vraagtekens Ben Sulayem

Wilson zelf reageert blij op zijn nominatie. "De FIA heeft altijd een centrale rol gespeeld in mijn carrière en ik kijk ernaar uit om de president en de hele FIA-familie te ondersteunen in hun belangrijke missie. Er is nog nooit een spannender moment geweest om actief te zijn in de autosport. Ik weet uit eigen ervaring wat deze sport betekent voor gezinnen en gemeenschappen over de hele wereld. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met de president gedurende zijn huidige ambtstermijn", zo verklaart hij. De huidige ambtstermijn van de FIA-president loopt af in december, waarna hij in aanmerking komt voor herverkiezing. Er zijn echter geruchten dat er een tegenkandidaat zal opstaan tijdens de presidentsverkiezingen. Binnenkort zal duidelijk worden over Reid inderdaad een functie zal gaan bekleden, wanneer er over hem gestemd wordt tijdens een buitengewone algemene vergadering in Macau.

