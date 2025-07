Gabriel Bortoleto verdiende afgelopen zondag zijn eerste punten in de Formule 1 door als achtste de finish te bereiken in de Grand Prix van Oostenrijk. Volgens Jonathan Wheatley, voormalig sportief directeur van Red Bull en tegenwoordig teambaas van Sauber, had dit P7 kunnen zijn, als de McLarens Bortoleto niet op een ronde hadden gezet.

Sauber maakte een uitstekend weekend mee op de Red Bull Ring. Nico Hülkenberg werd teleurstellend laatste in de kwalificatie, maar kwam op de zondag sterk terug met P9. Bortoleto ving de wedstrijd als achtste aan en scoorde vier punten door achtste te blijven. In de slotfase ging de Braziliaan het gevecht aan met Fernando Alonso, die toevallig ook zijn manager is. Volgens Wheatley had Bortoleto de Aston Martin kunnen inhalen, maar zaten Lando Norris en Oscar Piastri in de weg. Hij probeerde tevergeefs de McLarens tegen te houden door middel van een sms'je. Fans op social media vroegen zich af of zoiets niet onder matchfixing valt. Het is echter vrij normaal voor teams om dit soort afspraken te maken uit netheid om gevechten niet in de weg te zitten.

Sms'je van Wheatley belandt in Tanzania

"Wat ik meer in de gaten hield, was het feit dat we op een ronde werden gezet", vertelde Wheatley tegenover de aanwezige media. "Ik stuurde Zak een appje tijdens de race en zei: 'Zet ons niet op een ronde!' Dat zou perfect zijn geweest en ik denk dat het resultaat dan anders was geweest, maar het is zoals het is", lachte de Sauber-topman. Wat hij alleen niet wist, was dat Brown helemaal niet in Spielberg was, maar op safari in Tanzania. Hij is hoe dan ook trots op Bortoleto.

"Het voelde gewoon onvermijdelijk", zei Wheatley over het feit dat zijn rookie zijn eerste punten heeft gescoord. "Ik voelde al verhalen aankomen van 'O, hij is de enige zonder punten', maar hij heeft het vanaf het begin volwassen aangepakt wat betreft hoe hij te werk gaat. Waar ik zo van hou, en dat hebben we in het verleden met andere jonge coureurs ook gezien, is dat ze bij elke mijlpaal meer en meer vertrouwen opbouwen, ook al lijken ze alle vertrouwen al te hebben. Hij heeft een ontzettend mooie toekomst voor zich."

