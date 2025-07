Lando Norris schreef tijdens de F1 Grand Prix van Oostenrijk een derde overwinning van het seizoen op zijn naam. Een van de mensen die hij daarvoor bedankt, is Alex Dunne. De rookie kwam tijdens de eerste vrije training in Spielberg in actie en dat heeft volgens Norris geholpen.

Elk team in de koningsklasse van de autosport is verplicht om vier keer tijdens een VT1-sessie een jongeling in te zetten die niet meer dan twee Grands Prix heeft verreden. Bij McLaren was het Dunne die dus de plaats mocht innemen van Norris. De Ierse coureur werd vierde in zijn eerste vrije training in de Formule 1 ooit en zat binnen een tiende van Oscar Piastri. Norris stapte natuurlijk vanaf de tweede vrije training weer in. Uiteindelijk zou hij de Grand Prix van Oostenrijk winnen vanaf de pole position na een mooi gevecht met Piastri.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Piastri eerlijk over intens gevecht met Norris: "Heb alles uit de kast gehaald"

Dunne stelde auto goed af voor Norris

"Ik heb daar hard aan gewerkt", antwoordde Norris op de vraag van Sky Sports F1 waarom hij zich zo comfortabel leek te voelen in Spielberg. "Ik heb hard aan mezelf gewerkt en met het team, niet alleen bij McLaren maar ook bij mij persoonlijk, om zo'n resultaat te behalen dit weekend. Het is niet makkelijk. Het gebeurt niet door simpelweg alleen maar op te dagen en plezier te maken. Er wordt een boel energie in alles gestopt. Eerlijk gezegd, misschien geef ik mijn VT1-zitje elke keer wel aan Alex. Het lijkt erop dat hij de auto goed voor me had afgesteld. Ik voel me relaxed, maar wel gefocust. Ik moet nog steeds flink aan de bak, want deze overwinningen sleep je niet zo makkelijk binnen."

Gerelateerd