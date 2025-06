Klassementsleider Oscar Piastri moest in Oostenrijk genoegen nemen met P2. De Australiër kon in de openingsfase nog knokken met teamgenoot en koploper Lando Norris, maar in de slotfase lukte het hem niet meer om het gat naar de Engelsman te dichten.

Na de crash van Norris in Canada was het even de vraag of McLaren het duo ook in Oostenrijk vrijuit met elkaar zou laten racen. Dat bleek het geval: in de beginfase van de race zochten de teamgenoten elkaar actief op. Toch wist Norris het hoofd koel te houden en kon hij de tijden van Piastri goed pareren. Uiteindelijk kwam Norris als eerste over de streep, gevolgd door zijn teamgenoot, met Charles Leclerc op plek drie.

Intens duel met Norris

Piastri kijkt terug op een intens duel: "Intens. Ik hoop dat het leuk was om naar te kijken. Het was best wel hard werken in de auto. Ik heb alles uit de kast gehaald en ik had het waarschijnlijk iets beter kunnen doen toen ik even aan de leiding lag." Desondanks kijkt de kampioenschapsleider met een goed gevoel terug op het gevecht, dat soms op het randje zat: "Het was een goed gevecht, maar wel een beetje op het randje soms. Ik pushte gewoon tot de limiet. Het was een goede race en dat is wat we hier komen doen: met elkaar racen en knokken om zeges. Het was erg close, maar net niet genoeg."

Snelheid zit erin, alleen na de eerste stop even niet

Hoewel Piastri liever zelf had gewonnen, is hij tevreden over het raceweekend als geheel. Wel wil hij onderzoeken wat er misging na zijn eerste pitstop: "Gisteren had ik wat pech met die gele vlag, maar de snelheid was het hele weekend goed. Toen ik in de DRS zat, ging het best goed. Na die eerste stop had ik wat moeite om aan te haken. Dat moeten we gaan analyseren."

