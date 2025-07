Een weekje na de Grand Prix van Oostenrijk zal het F1-circus neerstrijken in het Verenigd Koninkrijk voor de race op Silverstone. En het lijkt erop dat we typisch Brits weer kunnen verwachten aankomend weekend met afwisselend buien en zonneschijn.

De Britse Grand Prix wordt zondag voor de tachtigste keer georganiseerd. De eerste wedstrijd ooit van het wereldkampioenschap werd in mei 1950 op Silverstone verreden. Vanaf 1955 wisselde Silverstone ieder seizoen met een ander circuit af. Eerst was dit Aintree, maar tussen 1964 en 1986 werd de Britse Grand Prix in de even jaren op Brands Hatch gehouden. Naast de Formule 1 komen ook de FIA Formule 2 met kampioenschapsleider Richard Verschoor en FIA Formule 3 met Laurens van Hoepen in actie. Tevens staat de Britse Formule 4 in het voorprogramma, waar Red Bull-junior Fionn McLaughlin eerste ligt in de tussenstand.

Weersverwachting

In 2024 speelde het weer een grote rol tijdens de Britse Grand Prix. Zo nu en dan kwam er een buitje over het circuit en het was lastig om te bepalen of het nou verstandig was om op slicks te blijven of om naar intermediates te wisselen. Lewis Hamilton versloeg Max Verstappen en Lando Norris op weg naar zijn negende zege voor thuispubliek.

Misschien dat we aankomend weekend een herhaling van vorig jaar gaan zien wat betreft het weer. De BBC verwacht op de dag van de kwalificatie evenals op de dag van de race dat er ongeveer 50 procent kans is op neerslag. Het wordt afwisselend zonnig en regenachtig. Dat kan een voordeel zijn voor Verstappen die ontzettend goed met dit soort lastige, onvoorspelbare omstandigheden om kan gaan.

Net als vorig jaar lijken zon en regen elkaar af te gaan wisselen tijdens de Britse Grand Prix op Silverstone aankomend weekend ☀️🌧️#F1 #BritishGP pic.twitter.com/kgVfxySQCw — GPFans NL (@GPFansNL) July 1, 2025

