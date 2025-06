Voormalig Alpine-teambaas Otmar Szafnauer komt met een opvallende claim naar buiten. Hij vindt namelijk dat eigenaren in de Formule 1 veel te snel resultaten verwachten en dat ze teammanagers behandelen alsof ze voetbalcoaches zijn.

“De mensen boven mij [hadden geen idee hoe lang het duurt. Ze hadden geen idee dat je echt goede mensen uit de industrie nodig hebt”, zegt hij. “Je kunt goede mensen van buitenaf aannemen, maar dan kost het tijd om de sport te begrijpen en echt verschil te maken.” Volgens Szafnauer is het probleem dat nieuwe bazen vaak niet uit de racerij komen. “Vroeger waren de bazen vaak ook de eigenaar van het team en wisten ze precies hoe de business en de sport in elkaar zaten. Nu denken teams soms te makkelijk: als het resultaat uitblijft, gooien ze alles om. Maar Formule 1 is geen voetbal. Je kunt niet zomaar vijf mensen wisselen en alles is anders. Het duurt gewoon langer.”

Artikel gaat verder onder video

Goed personeel is zeldzaam, laat staan de tijd die men krijgt

Het vinden en aantrekken van goed personeel is nu lastiger dan ooit. “Teams leggen hun mensen driejarige contracten op, en met lange gardening leave-periodes kun je niet snel schakelen. Gemiddeld ben je anderhalf jaar verder voordat je iemand over kunt nemen”, legt Szafnauer uit. Of hij ooit terug zou keren bij Alpine? “Ik heb geen enkel probleem met mensen als Flavio Briatore. Hij weet hoe de sport werkt en heeft prijzen gewonnen. Je kunt daar niks tegenin brengen.” Szafnauer zoekt intussen nieuwe uitdagingen, mogelijk zelfs met een eigen F1-team.

Gerelateerd