Credit for photo: F4 British Championship

McLaren-junior krijgt opmerkelijke straf in Formule 4: "Hopelijk gaan ze in protest!"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Terwijl de Formule 1 nog altijd in de lentestop zit vanwege de afgelasting van de Grands Prix in Bahrein en Saoedi-Arabië, zijn er gelukkig nog een heleboel andere autosportkampioenschappen om te volgen. Eén daarvan was de Britse Formule 4 afgelopen weekend. Daar werd een wel heel opmerkelijke straf uitgedeeld aan een coureur van McLaren.

Het Britse kampioenschap is één van de populairste Formule 4-klasses geworden in de wereld. Er doen meer dan dertig jongelingen mee dit seizoen. Opnieuw staat de Britse F4 in het voorprogramma van het British Touring Car Championship en dus werden afgelopen weekend de seizoensopeners gehouden op Donington Park. Dries Van Langendonck tekende in juli 2024 een contract bij het McLaren Driver Development Programme. De juniorcoureur van de regerend wereldkampioenen won Race 1 vanaf pole position op zaterdag, voordat Rodin Motorsport-ploegmaat Ethan Lennon zegevierde in Race 2 op zondagochtend.

Boze reacties na straf voor McLaren-junior

Van Langendonck lag in Race 3 op zondagmiddag opnieuw op overwinningskoers vanaf pole position. Halverwege de wedstrijd kwam hij echter flink onder druk te staan van Theo Palmer. Bij de eerste bocht, Redgate, dook Palmer aan de binnenkant van de Belg, raakte de zijkant van de papajakleurige bolide en spinde. Terwijl de Hitech-coureur uitviel, kon Van Langendonck door en hij kwam als eerste over de streep. Maar hij werd als vierde geklasseerd achter Joseph Smith, Ethan Jeff-Hall en Scott Lindblom vanwege een tijdstraf van vijf seconden. De stewards vonden namelijk dat Van Langendonck het contact het veroorzaakt, terwijl op de tv-beelden te zien is dat Palmer nooit voor hem ligt en zelf spint, ondanks dat hij ruimte aan de binnenkant kreeg.

Fans vinden de straf dan ook onterecht en dat zorgt voor de nodige boze reacties.

Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns.
