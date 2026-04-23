Terwijl de Formule 1 nog altijd in de lentestop zit vanwege de afgelasting van de Grands Prix in Bahrein en Saoedi-Arabië, zijn er gelukkig nog een heleboel andere autosportkampioenschappen om te volgen. Eén daarvan was de Britse Formule 4 afgelopen weekend. Daar werd een wel heel opmerkelijke straf uitgedeeld aan een coureur van McLaren.

Het Britse kampioenschap is één van de populairste Formule 4-klasses geworden in de wereld. Er doen meer dan dertig jongelingen mee dit seizoen. Opnieuw staat de Britse F4 in het voorprogramma van het British Touring Car Championship en dus werden afgelopen weekend de seizoensopeners gehouden op Donington Park. Dries Van Langendonck tekende in juli 2024 een contract bij het McLaren Driver Development Programme. De juniorcoureur van de regerend wereldkampioenen won Race 1 vanaf pole position op zaterdag, voordat Rodin Motorsport-ploegmaat Ethan Lennon zegevierde in Race 2 op zondagochtend.

Artikel gaat verder onder video

Boze reacties na straf voor McLaren-junior

Van Langendonck lag in Race 3 op zondagmiddag opnieuw op overwinningskoers vanaf pole position. Halverwege de wedstrijd kwam hij echter flink onder druk te staan van Theo Palmer. Bij de eerste bocht, Redgate, dook Palmer aan de binnenkant van de Belg, raakte de zijkant van de papajakleurige bolide en spinde. Terwijl de Hitech-coureur uitviel, kon Van Langendonck door en hij kwam als eerste over de streep. Maar hij werd als vierde geklasseerd achter Joseph Smith, Ethan Jeff-Hall en Scott Lindblom vanwege een tijdstraf van vijf seconden. De stewards vonden namelijk dat Van Langendonck het contact het veroorzaakt, terwijl op de tv-beelden te zien is dat Palmer nooit voor hem ligt en zelf spint, ondanks dat hij ruimte aan de binnenkant kreeg.

Fans vinden de straf dan ook onterecht en dat zorgt voor de nodige boze reacties.

What a load of shit? I really hope DVL and Rodin can appeal this nonsense. Palmer is never fully alongside let alone ahead, comes from miles back, is left a cars width, and locks up himself clearly out of control putting himself into a pivot under minimal if any contact???? https://t.co/1YnQaI6CoO pic.twitter.com/K8eRv1LEVj — Dan Castell (@_Dan_Castell) April 19, 2026

There was no contact, it was Palmer's fault. What a joke — Alexei (@hrytap) April 19, 2026

I thought it couldn't get worse after they gave a drive through penalty for fucking track limits, but here we are. Fucking assholes, I'm literally fuming rn — Alexei (@hrytap) April 19, 2026

Rubbish penalty. Of course DVL will move to the middle of the track in defense, he was just taking a normal line for the next corner. I should suspect the appeal will be successful. — William Olive 🐬 (@WilliamOlive2_) April 20, 2026

Jesus Christ bro he got penalised for that?!!!



That’s the worst bit of stewarding I’ve seen all year — Andy 🪿 (@AndyGraham22) April 19, 2026

wtf should be a penalty the other way if anything — magnus 🦈 (@Magnus2331) April 19, 2026

he legit didn’t do anything wrong. they just wanna stop his dominance — Last Lap Peter ¹ (@ln4mcqueen) April 19, 2026

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL

