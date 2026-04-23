McLaren-junior krijgt opmerkelijke straf in Formule 4: "Hopelijk gaan ze in protest!"
Terwijl de Formule 1 nog altijd in de lentestop zit vanwege de afgelasting van de Grands Prix in Bahrein en Saoedi-Arabië, zijn er gelukkig nog een heleboel andere autosportkampioenschappen om te volgen. Eén daarvan was de Britse Formule 4 afgelopen weekend. Daar werd een wel heel opmerkelijke straf uitgedeeld aan een coureur van McLaren.
Het Britse kampioenschap is één van de populairste Formule 4-klasses geworden in de wereld. Er doen meer dan dertig jongelingen mee dit seizoen. Opnieuw staat de Britse F4 in het voorprogramma van het British Touring Car Championship en dus werden afgelopen weekend de seizoensopeners gehouden op Donington Park. Dries Van Langendonck tekende in juli 2024 een contract bij het McLaren Driver Development Programme. De juniorcoureur van de regerend wereldkampioenen won Race 1 vanaf pole position op zaterdag, voordat Rodin Motorsport-ploegmaat Ethan Lennon zegevierde in Race 2 op zondagochtend.
Van Langendonck lag in Race 3 op zondagmiddag opnieuw op overwinningskoers vanaf pole position. Halverwege de wedstrijd kwam hij echter flink onder druk te staan van Theo Palmer. Bij de eerste bocht, Redgate, dook Palmer aan de binnenkant van de Belg, raakte de zijkant van de papajakleurige bolide en spinde. Terwijl de Hitech-coureur uitviel, kon Van Langendonck door en hij kwam als eerste over de streep. Maar hij werd als vierde geklasseerd achter Joseph Smith, Ethan Jeff-Hall en Scott Lindblom vanwege een tijdstraf van vijf seconden. De stewards vonden namelijk dat Van Langendonck het contact het veroorzaakt, terwijl op de tv-beelden te zien is dat Palmer nooit voor hem ligt en zelf spint, ondanks dat hij ruimte aan de binnenkant kreeg.
Fans vinden de straf dan ook onterecht en dat zorgt voor de nodige boze reacties.
Gerelateerd
Voormalig F1-coureur schrijft zich in voor 24h Nürburgring en gaat het opnemen tegen Verstappen
- Vandaag 15:57
Norris niet altijd even blij met 'vechter' Verstappen, maar: "Iedereen wil Max in F1 zien"
- Vandaag 09:31
- 2
Red Bull onthult vleugel op halo op filmdag, Alpine test juist op Zandvoort | GPFans Recap
- Gisteren 21:44
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Pitstopregels voor Verstappen en co zorgen voor strategisch schaakspel in 24h Nürburgring
Antonelli gewaarschuwd voor 'groot gevaar' Russell: "Keihard"
Hoe en waar kijk je de Grand Prix van Miami: alle mogelijkheden op een rijtje
FIA komt teams tegemoet: Formule 1-schema in Miami op de schop
Net binnen
F1-grid voor seizoen 2027: acht van de 22 stoeltjes nu al bevestigd
- 21 minuten geleden
Red Bull had contract klaarliggen voor Herta: 'Dit is waarom ik het niet heb ondertekend'
- 1 uur geleden
- 1
Pitstopregels voor Verstappen en co zorgen voor strategisch schaakspel in 24h Nürburgring
- 1 uur geleden
Red Bull ontwikkelt eigen vleugeltrucje: enorm upgradepakket in de pijplijn
- 2 uur geleden
- 1
McLaren-junior krijgt opmerkelijke straf in Formule 4: "Hopelijk gaan ze in protest!"
- 3 uur geleden
Duitsland heeft enorme bewondering voor Verstappen: 'Bedankt voor deze sensatie!'
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop
- 21 april
Organisatie 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en moet ingrijpen
- 11 april
'Correlatieproblemen bij Red Bull Racing blijven in 2026 chassis beïnvloeden'
- 6 april
Felle reactie op kritiek McLaren-coureur: 'Daarom kan hij dit makkelijk zeggen'
- 21 april
'Verstappen stopt met Formule 1, Red Bull geeft Lindblad en Tsolov kans in 2027'
- 14 april
Racelicentie ingenomen na bizarre overtredingen op Nordschleife
- 18 april