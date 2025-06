Meer transparantie: FIA deelt complete richtlijnen voor straffen en racen in F1

De FIA heeft per direct besloten om voor het eerst de richtlijnen voor strafmaat en rijgedrag in de Formule 1 volop openbaar te maken. Dit was op verzoek van FIA-president Mohammed Ben Sulayem om transparanter te zijn over hoe beslissingen in de sport tot stand komen.

“De stewards van de FIA doen enorm complex werk, met veel passie en toewijding. Die inzet wordt vaak onterecht bekritiseerd”, zegt Ben Sulayem. “Om te laten zien hoe zorgvuldig zij hun functie invullen, publiceren we nu de Penalty en Driving Standards Guidelines die hen helpen bij hun beslissingen. Hiermee krijgen fans en media een veel dieper en nauwkeuriger inzicht in hoe besluiten tot stand komen in de Formule 1.”

Penalty Guidelines, wat doet dat voor de Formule 1?

De zogeheten Penalty Guidelines bestaat al zo'n tien jaar en het geeft advies over ongeveer 100 veelvoorkomende overtredingen en de daarbij behorende straffen en strafpunten. De meeste straffen zijn richtlijnen en uiteindelijk zijn de stewards zelfstandig in hun oordeel. De Driving Standards Guidelines geven vooral duidelijkheid over rijgedrag in verschillende situaties, zoals inhaalacties, gedrag bij het terugkeren op de baan, achter de safety car en het omgaan met track limits.

George Russell reageert op helderheid vanuit de FIA

Mercedes-coureur George Russell reageert positief: “Meer transparantie binnen het bestuur van onze sport is belangrijk. Hopelijk geeft dit media en fans een helderder beeld van de regels waar we op de baan mee te maken hebben en hoe de stewards tot hun beslissingen komen.” Naast de Formule 1 zullen ook in de andere zes FIA-wereldkampioenschappen soortgelijke documenten worden gepubliceerd, elk aangepast aan hun eigen regels en bijzonderheden.

