Max Verstappen is niet de enige coureur in een wereldkampioenschap van de FIA wiens mond door de autosportbond is gesnoerd. Sébastien Ogier heeft tijdens het World Rally Championship (WRC) in Chili laten weten dat hij niks meer mag zeggen van de top van de FIA - een trieste situatie, volgens de Toyota-rijder.

De FIA legde Verstappen een taakstraf op tijdens de F1 Grand Prix van Singapore. De Nederlander had op de mediadag het f-woord gebruikt om zijn problemen met de Red Bull RB20 in Bakoe te omschrijven, niet lang nadat FIA-president Mohammed Ben Sulayem had gewaarschuwd dat er opgetreden zou worden tegen grof taalgebruik. Verstappen besloot na de kwalificatie op het Marina Bay-stratencircuit de autosportbond de metaforische vinger te geven. Toen hem namelijk bij de persconferentie werd gevraagd of hij iets over de auto kon uitleggen, antwoordde hij: "Nee, straks krijg ik nog een boete of een extra dag [taakstraf]." De kampioenschapsleider beloofde de media wel te woord te staan, maar alleen buiten de zaal die normaal gesproken gebruikt wordt. Verstappen besloot zo zijn eigen persconferenties te houden in de hospitality van Red Bull.

Mond houden

Verstappen, die overigens steun krijgt van alle andere coureurs via de Grand Prix Drivers' Association, is niet de enige wereldkampioen die niet blij is met deze situatie. Ogier, die maar liefst acht wereldtitels achter zijn naam heeft staan, kreeg eerder deze maand tijdens de Akropolis Rally in Griekenland een enorme, voorwaardelijke boete van €30.000, omdat hij had geklaagd over het feit dat de gaten tussen de auto's aan het begin van een etappe niet groot genoeg waren vanwege de stof. Hij is, net zoals Verstappen, een atleet van Red Bull.

Nu het WRC-circus dit weekend is gearriveerd in Chili voor de twee na laatste ronde van het seizoen, zegt Ogier liever niks meer voor de camera's vanwege die boete en vanwege de rel tussen Verstappen en de FIA. "Je realiseert je dat ik eigenlijk niet wil praten vandaag, hè. Ons is verteld dat we dat momenteel niet moeten doen", zo legde de Fransman uit tegenover Rally TV na de eerste dag van het evenement. "Het is natuurlijk niet een geweldige reactie om te doen wat ik doe en ik bedoel het niet persoonlijk en het spijt me voor de fans, maar we kunnen er weinig aan doen. Het spijt me voor alle mensen die beter verdienen dan dit, maar wij zijn door de top van de FIA verteld om onze mond te houden, dus dat is gewoon triest. Het gebeurt momenteel niet alleen in de rallysport, maar we zien wel wat de toekomst brengt."

Ogier vecht met de Hyundais van Thierry Neuville en Ott Tänak om zijn negende wereldtitel, ondanks dat hij drie rally's heeft gemist, maar hij ligt in Chili slechts op P9 in het klassement na deze fout in de derde etappe.

