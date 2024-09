Jos Verstappen heeft een nieuwe passie gevonden: de rallysport. De vader van drievoudig Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen vindt het superleuk om deze uitdaging gevonden te hebben en verkiest zelfs een WRC-auto boven de Red Bull van zijn zoon.

Tussen 1994 en 2003 was Jos Verstappen als coureur op de F1-grid te vinden voor Benetton, Simtek, Footwork, Tyrrell, Stewart, Arrows en Minardi, maar sinds een aantal jaar houdt hij zich volledig bezig met het rallyrijden. Dat doet hij samen met navigator Renaud Jamoul in een door Red Bull en Verstappen.com gesteunde Škoda Fabia RS Rally2, qua auto één niveau onder de Rally1-hybridewagens uit het WRC. Jos heeft al zeven overwinningen achter zijn naam staan: in 2023 de Station Le Seau Monteberg Rally, East Belgian Rally en Rally van Zuid-Limburg, en tot nu toe in 2024 de Rallye de Hannut, Rallye des Ardennes, Rally van Wervik en Hellendoorn Rally van afgelopen weekend.

Nieuwe uitdaging

"Ik denk dat we dit jaar nog vijf of zes rally's gaan doen, dus we zijn er wel druk mee", begon Jos Verstappen tegenover Viaplay. "Het is niet alleen in de weekenden. Je moet [de etappes] verkennen en de notes maken. Gelukkig heb ik een nieuwe uitdaging en ik vind het superleuk om te doen. Als je met de grote jongens mee wil doen, dan kan het gevaarlijk worden, dus je moet goed voorbereid zijn. Je moet overal zoeken en ervaring in krijgen, dat vind ik nog het allerbelangrijkst. Als je al een rally hebt gedaan in een bepaalde regio, dan heb je zoveel informatie en onboardbeelden en noem maar op, dus dat helpt. We doen altijd mee in de top drie qua snelheid en we hebben een hele goede auto."

RB20 of WRC?

"Ik vind het een enorm spannende, leuke sport die ik nu doe", vervolgde de Nederlander. Hij kreeg de vraag of hij liever in de RB20 van zoon Max wilde stappen of in een fabrieksauto uit het World Rally Championship. "Fabrieks-WRC", antwoordde Jos meteen zonder enige twijfel. "Het is die uitdaging die ik zo mooi vind. Ik heb negen of tien jaar in de Formule 1. Ik weet wel wat er gebeurt in zo'n auto. Ik denk ook, omdat deze auto's nog sneller zijn, dat ik na een rondje of vijf in een Formule 1-auto gesloopt ben met mijn nek. WRC zou voor mij fysiek gezien veel beter te doen zijn. Maar dat is ook echt mijn sport op dit moment."

