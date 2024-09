Jos Verstappen wist dit weekend de Hellendoorn Rally op zijn naam te schrijven. Het is voor het eerst dat hij een rally op Nederlandse bodem heeft gewonnen. Max Verstappen hoopt natuurlijk in de voetsporen van zijn vader te volgen door vandaag de zege te pakken in de F1 Grand Prix van Singapore.

De 42e editie van de Hellendoorn Rally werd op de vrijdag en de zaterdag verreden. Jos Verstappen vonden we uiteraard weer achter het stuur van de door Red Bull en Verstappen.com gesteunde Skoda Fabia RS Rally2 met zijn vaste navigator Renaud Jamoul. Hij had een voorsprong van iets meer dan vier seconden op Bernhard ten Brinke na de eerste dag. Tijdens de tweede stage van de zaterdag liep Verstappen een lekke band op en moest kilometerslang op de velg rijden. Hij verloor de leiding in de tussenstand aan Ten Brinke en Davy Thierie, maar hij vocht terug in de zes etappes die volgden, en zegevierde uiteindelijk met een gat van vijf en een halve seconde.

Blijven pushen

"Geweldig! We moesten ons vandaag tien keer vol concentreren en op de limiet rijden", begon Jos Verstappen bij Verstappen.com. "We hebben wat geluk gehad en de samenwerking met Renaud was super. We hebben samen veel plezier en genieten ervan. Bernhard ten Brinke heeft hier veel ervaring en geweldig tegenstand geboden. Het bleef spannend tot de laatste proef, alles lag nog open. We moesten blijven pushen, maar het is gelukt."

Ook Jamoul was meer dan tevreden. "Het was een goede rally. Ik zit nu twee jaar naast Jos en we zijn aan elkaar gewend. We kennen elkaar goed. De omstandigheden waren lastig met vandaag een finish in het donker, terwijl dat niet de bedoeling was. Het bleef spannend tot de laatste meters. Maar het is ons gelukt."

