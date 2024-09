Max Verstappen besloot na de persconferentie van de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Singapore de metaforische vinger op te steken naar de FIA. Uit protest zei de Red Bull-coureur zo weinig mogelijk. Dit is de transcriptie van de persconferentie.

De FIA wil optreden tegen het gebruik van scheldwoorden in de Formule 1, zo liet president Mohammed Ben Sulayem eerder deze week weten. Het raceweekend daarop, hier in Singapore, was het meteen raak: Verstappen gebruikte het f-woord om uit te leggen hoe slecht zijn RB20 voelde in Azerbeidzjan, en de FIA legde hem een taakstraf op vanwege zijn grove taalgebruik. Het is niet de eerste keer dat de Nederlander zo'n straf krijgt van de internationale autosportbond. Na de Braziliaanse Grand Prix van 2018 werd hij in de rondte getikt door Esteban Ocon, terwijl hij aan de leiding lag. Verstappen reageerde door Ocon die tik terug te geven, maar buiten de auto. Als straf moest hij bij de wedstrijdleiding zitten tijdens een Formule E-race in Marrakesh.

Korte antwoorden

Dit is wat Verstappen allemaal zei (of niet zei) tijdens de persconferentie direct na de kwalificatie. Aan het eind grapte hij nog over zijn protestactie. Hij stak de draak met de FIA door te zeggen dat de reden dat hij zo kort antwoordde, een probleem met zijn stem was.

Vraag van journalist Antwoord van Max Verstappen Het is niet het meest soepele weekend voor jou of Red Bull Racing geweest tot nu toe. Hoe fijn voelt het dan om op de voorste startrij terecht te komen? — — Ja, ik ben heel blij met de tweede plek. En ik wil mijn team ook bedanken voor het blijven pushen tijdens het weekend om de auto beter voor me te maken. Dus ja, heel blij met de voorste startrij. Wat heb je [tussen de trainingen en de kwalificatie] veranderd? — — Veel. Kan je uitleggen wat je hebt gedaan? — — Nee, straks krijg ik nog een boete of een extra dag [taakstraf], dus... Heb je vertrouwen in de racepace? — — Misschien. In hoeverre is de race onbekend terrein na de problemen in de trainingen? — — Het is onbekend, ja. Kan je ons vertellen over... — — Dit is niet tegen jou gericht, maak je geen zorgen. Ik wil je niet boos maken. Het is prima. Kan je ons vertellen over starten naast Lando en hoe dat zit met het titelgevecht en je tactieken in de race? — — Daar kom ik morgen achter. In hoeverre komen de veranderingen uit het leren van Bakoe, waar jullie de verkeerde kant op gingen? Hoe haalt de coureur het meeste uit de auto in dat soort gebieden of die doorbraken met de auto? — — Ik heb liever dat je die vragen buiten deze kamer stelt. Wat gebeurt er als het gedrag in deze persconferentie nog een straf veroorzaakt? — — Geen commentaar. Hoelang denk je dat je geen antwoorden meer gaat geven tijdens FIA-persconferenties? — — Ik antwoord, alleen niet veel. Problemen met mijn stem.

