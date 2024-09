Christian Horner sprak zich in de paddock van de F1 Grand Prix van Singapore uit over de rijdersbezetting bij Red Bull Racing. De teambaas zei opmerkelijk dat ze George Russell overwegen, aangezien zijn contract bij Mercedes afloopt.

Max Verstappen hoeft zich geen zorgen te maken over zijn toekomst. Hij zit tot en met 2028 veilig bij de energiedrankfabrikant, maar hij kan zo overstappen naar Mercedes of Aston Martin als hij dat wil. VCARB is ondertussen tevreden over Yuki Tsunoda, maar een promotie van het zusterteam naar het hoofdteam lijkt er niet in te zitten. Het is wel oppassen geblazen voor Sergio Pérez, die door Horner 'ondermaats' wordt genoemd, en voor Daniel Ricciardo, waarover geruchten de ronde doen dat hij vervangen gaat worden door Liam Lawson.

Pérez ondermaats

Na Singapore zal de Formule 1 een herfststop hebben met drie weekenden zonder een race. "We hebben straks wel een gat, maar we willen gewoon de tijd nemen om te overwegen wat onze mogelijkheden zijn voor de toekomst", begon Horner tegenover Sky Sports F1 over de rijdersbezetting bij de Red Bull-teams. "We zijn niet bang om buiten onze pool te zoeken. Het contract van George Russell loopt aan het einde van volgend jaar af. We zouden gek zijn om dat niet in overweging te nemen. Het Red Bull-systeem eist prestaties en eist resultaten. Uiteraard levert Max. 'Checo' presteert ondermaats dit jaar, maar afgelopen seizoen deed hij het goed genoeg om als tweede te eindigen en het constructeurskampioenschap met ons te winnen."

Niveau van Lawson

"Maar we moeten verder kijken, want er zit geweldig talent aan te komen", vervolgde de teambaas. "We hebben Liam Lawson op de bank zitten. We weten nog niet of hij op hetzelfde niveau zal zitten als [Franco] Colapinto, [Oliver] Bearman en [Andrea Kimi] Antonelli. De tijd zal het zeggen. We hebben Isack Hadjar in de Formule 2, die tot voor kort nog het kampioenschap leidde. We hebben ook nog een veelbelovend talent waar vooral ik enthousiast over ben en dat is Arvin Lindblad in F3."

