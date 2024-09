Dit weekend ligt de rode draad van het verhaal bij Max Verstappen en het verbod op schelden opgelegd door de FIA. De Nederlander maakte na afloop van de kwalificatie een fors statement. Lando Norris en Lewis Hamilton tonen begrip voor hun collega.

De afgelopen dagen is er een hoop te doen geweest rondom uitspraken van FIA-president Mohammed Ben Sulayem, die liet weten dat hij vindt dat de coureurs in de Formule 1 een stuk minder mochten schelden op de boardradio's richting de teams. Volgens de Emirati is het gevloek van Formule 1-coureurs over de boordradio de afgelopen tijd toegenomen, maar is daar geen plaats voor in de sport. "Wat als er kinderen kijken? Wat leer je ze dan over onze sport?", zo klonk het onder andere vanuit de voorman van de FIA. Op de persconferentie op donderdag liet Verstappen het er niet bij en gooide hij ook nog wat olie op het vuur: "Op het moment dat ik aan de kwalificatie begon, wist ik al dat de auto f*cked was", zei hij nadat het ook over de uitspraken van Ben Sulayem ging.

Statement Verstappen

Die opmerkingen van Verstappen waren echter in het verkeerde keelgat geschoten bij de FIA. Vlak na de eerste vrije training werd de drievoudig wereldkampioen namelijk op het matje geroepen in de kamer van de wedstrijdleiding. Resultaat: Verstappen moet een taakstraf uitvoeren. Na afloop van dat opmerkelijke besluit probeerde de Nederlander zich niet te veel erover uit te laten in de media, al was duidelijk dat hij er totaal niet over te spreken was. Op zaterdag na de kwalificatie liet Verstappen met een duidelijk statement merken wat hij van de hele situatie vindt. Hij weigerde vragen uitgebreid te beantwoorden in de persconferentie en zei dat hij beter buiten de kamer antwoord kon geven. Nadat hij vertrok, vloog een grote groep journalisten achter hem aan, waarna Verstappen geduldig allerlei vragen uitgebreid van een antwoord voorzag.

Norris en Hamilton

Het is inmiddels wel duidelijk dat bijna niemand in de paddock begrip kan opbrengen voor de actie en straf van de FIA. Ook Norris en Hamilton, die net als de Nederlander aanwezig waren op de persconferentie, kregen de vraag wat zij vonden van de taakstraf voor hun collega: "Terecht", grapt Norris in eerste instantie. "Het is vrij oneerlijk en niet verdiend", voegt hij daar later nog aan toe. Ook Hamilton neemt het voor Verstappen op: "Het is een beetje een grap, eerlijk gezegd. Dit is de top van de motorsport. Daar worden fouten gemaakt. Ik zou het niet doen", zegt hij over het uitvoeren van de opgelegde taakstraf. "Hopelijk doet Max het ook niet", besluit hij.

