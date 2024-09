Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, sprak na de F1 Grand Prix van Singapore uitvoerig met Max Verstappen over zijn tweede plaats tijdens die race en de achterstand die hij aan het einde van de race had op Lando Norris.

Verstappen en Red Bull waren in 2022 en 2023, de eerste twee seizoenen van het nieuwe tijdperk in F1, dominant. Geen enkel team, en zelfs teamgenoot Sergio Perez, kon Verstappen uitdagen op consistente basis. In 2023 verbrak Verstappen meerdere records en ook begin 2024 was hij met Red Bull dominant. Sinds de races in Europa is dat echter McLaren geworden en staat het Britse team zelfs bovenaan. De meest dominante zege van McLaren was die van Lando Norris, nu op 52 punten achterstand van Verstappen in het kampioenschap, tijdens de Grand Prix van Singapore. Norris won met meer dan twintig seconden voorsprong en had eigenlijk de hele race geen uitdager.

Marko voerde gesprek met Verstappen na GP Singapore

In gesprek met Formel1.de zegt Marko dat hij na de Grand Prix van Singapore, die Norris dus dik won, nog een uitgebreid gesprek heeft gevoerd met Verstappen over de race en het gat naar de Brit. Verder zal Verstappen zich vooral op gaan laden voor de laatste zes races van 2024, die door middel van twee triple headers verreden gaan worden. “We hebben dinsdag uitgebreid aan de telefoon gesproken. Er zijn nog wat PR-activiteiten, maar over het algemeen moet hij herstellen om klaar te zijn voor wat zeker een heel close en zwaar titelgevecht gaat worden.”

Marko over McLaren en RB20 Red Bull

Volgens Marko was het indrukwekkend wat Norris in Singapore liet zien en was het genoeg reden om eens in gesprek te gaan met Verstappen. De conclusie van dat gesprek was vrij eenvoudig, aldus Marko. “Lando's dominantie was vooral te danken aan de medium band. Hij pakte negen tienden tot één seconde per ronde op ons." Volgens Marko had Verstappen, zelfs als de auto van Red Bull optimaal zou presteren, de tijd van Norris en McLaren niet kunnen halen. “Het is ook bijzonder dat als onze auto's, laten we zeggen, geoptimaliseerd waren, Verstappen die tijden niet had kunnen neerzetten op de mediumband. En we vragen ons allemaal af hoe dat mogelijk is.”

