Max Verstappen heeft onlangs een taakstraf opgelegd gekregen, omdat de wedstrijdleiding niet te spreken was over zijn taalgebruik. Deze situatie wordt ook in het World Rally Championship op de voet gevolgd, zo verklaart Hyundai-coureur Ott Tänak.

Verstappen is sinds de Grand Prix van Singapore verwikkeld in een vervelend conflict met de FIA. Mohammed Ben Sulayem had voorafgaand aan het raceweekend gewaarschuwd dat de wedstrijdleiding strenger zou gaan optreden tegen gescheld. Verstappen sloeg die waarschuwing tijdens de persconferentie op donderdag echter in de wind. "Op het moment dat ik aan de kwalificatie begon, wist ik al dat de auto fucked was", zei hij, alvorens hij zijn ongenoegen uitte over de handelwijze van de FIA. Na afloop van de eerste vrije training werd hij op het matje geroepen, waarna hij een taakstraf opgelegd kreeg. De drievoudig wereldkampioen kon na afloop rekenen op een hoop steun van zijn medecoureurs, die het niet eens zijn met de gang van zaken.

Artikel gaat verder onder video

De situatie tussen Verstappen en de FIA wordt ook buiten de Formule 1 op de voet gevolgd. In het World Rally Championship is er ook heel veel onrust rondom het taalgebruik van coureurs. Onlangs kreeg Sebastien Ogier nog een voorwaardelijke boete van 30.000 euro, nadat hij een opmerking had gemaakt over de officials. Mede door deze situatie, durfde Ott Tänak tijdens een officiële persconferentie nauwelijks antwoord te geven. "Laten we zien hoe de rally zal verlopen. Het is een behoorlijk interessante periode. Ik weet niet hoeveel ik kan zeggen, maar ik leef mijn droom en geniet gewoon van de auto's", zei hij. Toen hem gevraagd werd wat hij precies bedoelde, reageerde de Est: "Ik bedoel dat de motorsport in het algemeen door een vreemde tijd heengaat, waarin je heel voorzichtig moet zijn met wat je zegt en hoe je je emoties uit, die zijn op het moment namelijk niet echt toegestaan."

Slaat de FIA door?

Gevraagd of hij zich zorgen maakt over de ontwikkelingen bij de FIA omtrent het ingrijpen bij coureursinterviews, antwoordde hij: "Ja, in de rally met Seb, maar ook in de Formule 1. Met al deze dingen die samenkomen lijken we echt op de radar te staan, dus laten we kijken wat er gaat gebeuren." Hij benadrukte dat het momenteel erg lastig is om in te schatten wat het doel precies is. "Waarschijnlijk zou de promotor ons apart moeten nemen, en ons uit moeten leggen wat ze van ons verwachtten", opperde hij. "Op dit moment is het echt moeilijk om te weten hoe je je moet gedragen. We geven nu interviews op het podium, maar zonder enige emotie. Het is een interessante tijd", besluit hij.

