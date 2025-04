De boodschap vanuit Formule 1-fans is helder: het is tijd voor FIA-president Mohammed Ben Sulayem om zijn taken neer te leggen en te vertrekken bij het motorsportorgaan.

Max Verstappen ontving afgelopen zondag in Saoedi-Arabië een tijdstraf van vijf seconden, omdat hij volgens de wedstrijdleiding een voordeel behaalde door buiten de baan te gaan. Die straf kostte hem uiteindelijk een kans op de overwinning, en leidde tot grote onvrede bij zowel de viervoudig wereldkampioen als het team van Red Bull Racing. Het is niets nieuws in de Formule 1 dat er na het uitdelen van een tijdstraf één partij is die zich hier totaal niet in kan vinden, maar het echt opmerkelijke gebeurde na afloop van de race.

Verstappen geeft helder statement

Op de persconferentie werd vervolgens duidelijk wáárom Verstappen weigerde op het onderwerp in te gaan: "Het probleem is dat ik mijn mening niet kan delen, omdat ik dan misschien een straf krijg", klonk het onder andere. "Ik weet dat ik hier niet mag vloeken, maar tegelijkertijd kan je ook niet kritisch zijn in wat voor vorm dan ook, omdat dat misschien mensen 'beschadigd of in gevaar brengt.' Laat me het blaadje er even bij pakken, er zijn veel regels. Met dat 'blaadje' doelt Verstappen op de nieuwe regels van de FIA omtrent het taalgebruik van de coureurs, dat er afgelopen jaar door FIA-president Mohammed Ben Sulayem werd doorgedrukt.

Formule 1-fans zijn het eens

De boodschap lijkt duidelijk: Verstappen wil kenbaar maken dat hij monddood wordt gemaakt. Dat hij niet mag vloeken is tot daar aan toe, maar hij heeft nu het idee dat hij zijn mening niet meer mag geven, omdat als het de FIA niet aanstaat, ze hem ervoor kunnen bestraffen. Er lijkt een kantelpunt te zijn bereikt, en dus vroegen wij aan jullie of Verstappen door de FIA naar de uitgang wordt gedreven, en of het wellicht tijd is voor een nieuwe president. Op moment van schrijven hebben 5.306 mensen van zich laten horen, en maar liefst 98 procent ziet graag dat Ben Sulayem vervangen wordt. Eén procent vindt dat Verstappen dan maar moet gaan, en nog eens één procent vindt dat de FIA hier niet fout zit.