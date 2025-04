Max Verstappen verreed in Saoedi-Arabië een meesterlijke rit op het Jeddah Corniche Circuit, maar na het vallen van de vlag gaf hij nog een andere masterclass: hoe je met weinig woorden je grote onvrede richting de FIA duidelijk kan maken.

Max Verstappen ontving afgelopen zondag in Saoedi-Arabië een tijdstraf van vijf seconden, omdat hij volgens de wedstrijdleiding een voordeel behaalde door buiten de baan te gaan. Die straf kostte hem uiteindelijk een kans op de overwinning, en leidde tot grote onvrede bij zowel de viervoudig wereldkampioen als het team van Red Bull Racing. Het is niets nieuws in de Formule 1 dat er na het uitdelen van een tijdstraf één partij is die zich hier totaal niet in kan vinden, maar het echt opmerkelijke gebeurde na afloop van de race.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen weigert in te gaan op vragen over tijdstraf

Tijdens het interview direct na het vallen van de vlag, weigerde Verstappen met een vriendelijke glimlach om in te gaan op de vraag van David Coulthard over de straf, waarna hij de fans bedankte en vrijwel direct wegliep. Er was geen woede te bespeuren bij de 27-jarige Limburger. In plaats daarvan leken we naar een coureur te kijken die de strijd tegen wat er volgens hem misgaat in de sport, noodgedwongen steeds meer lijkt op te geven.

Op de persconferentie werd vervolgens duidelijk wáárom Verstappen weigerde op het onderwerp in te gaan: "Het probleem is dat ik mijn mening niet kan delen, omdat ik dan misschien een straf krijg", klonk het onder andere. "Ik weet dat ik hier niet mag vloeken, maar tegelijkertijd kan je ook niet kritisch zijn in wat voor vorm dan ook, omdat dat misschien mensen 'beschadigd of in gevaar brengt.' Laat me het blaadje er even bij pakken, er zijn veel regels. Daarom kan je het er beter niet over hebben. Je kunt jezelf in de problemen brengen, en dat wil niemand." Hij verwees vervolgens tevens naar social media en hoe zijn woorden hier regelmatig worden verdraaid, waardoor het beter is om dan maar niets te zeggen.

OOK INTERESSANT: Verstappen kookt: 'Dát gaat mij misschien problemen opleveren'

Buiten proportionele straffen liggen op de loer

Met dat 'blaadje' doelt Verstappen op de nieuwe regels van de FIA omtrent het taalgebruik van de coureurs, dat er afgelopen jaar door FIA-president Mohammed Ben Sulayem werd doorgedrukt. Aan die nieuwe regels zijn enorme straffen verbonden. Van geldboetes van 40.000 euro tot 120.000 euro, tot een schorsing van een maand als een coureur voor een derde keer de fout ingaat.

Het zijn stuk voor stuk bizarre straffen voor bijvoorbeeld het woordje fuck, maar er is een veel groter onderliggend probleem: aangezien coureurs met hun woorden niemand mogen 'beschadigen of in gevaar brengen', en het aan de FIA is om te bepalen wanneer er iemand wordt beschadigd of in gevaar wordt gebracht, lijkt het niets meer dan een slecht verhulde poging om kritiek op het motorsportorgaan te onderdrukken.

Verstappen wordt monddood gemaakt

En precies dat lijkt ook Verstappen te steken. De hele saga rondom hem en de FIA begon afgelopen jaar in Singapore, toen hij een taakstraf kreeg opgelegd nadat hij 'fuck' zei tijdens een persconferentie, in de context dat zijn auto 'fucked' was - en totaal niet deed wat hij wilde. Op beelden van na afloop van de race in Saoedi-Arabië is te zien hoe Ben Sulayem direct naar Verstappen heenloopt, en dat de Limburger zichtbaar niet blij is met wat hem gezegd wordt. Je onttrekt je dan ook niet aan de indruk dat hij hier nog even opnieuw verteld kreeg dat hij zich zo netjes moest gedragen voor de camera.

OOK INTERESSANT: Beelden tonen gespannen gesprek tussen Verstappen en FIA-baas Ben Sulayem: “Na dat moment zweeg Max”

Zelfs in gesprek met de Nederlandse tak van Viaplay, waar Verstappen mee samenwerkt en doorgaans net wat meer loslaat, weigerde de Red Bull Racing-coureur meer dan eens om op het onderwerp in te gaan. De boodschap lijkt duidelijk: Verstappen wil kenbaar maken dat hij monddood wordt gemaakt. Dat hij niet mag vloeken is tot daar aan toe, maar hij heeft nu het idee dat hij zijn mening niet meer mag geven, omdat als het de FIA niet aanstaat, ze hem ervoor kunnen bestraffen.

Wie van de twee vertrekt?

Ben Sulayem doet enorm zijn best om meer en meer invloed naar de FIA te trekken, en het voelt alsof we een kantelpunt hebben bereikt. Loopt Verstappen straks weg van de sport omdat hij klaar is met al het politieke geneuzel, of maakt de FIA schoonschip en wordt Ben Sulayem - die al vaker onder een kritisch vergrootglas in komen te liggen vanwege zijn bemoeienis met de sport - naar de deur verwezen. Het ziet ernaar uit dat de angel er hoe dan ook uitgehaald moet worden - en dan kan beter een al vaker bekritiseerde president zijn biezen pakken, dan de regerend viervoudig wereldkampioen.

Gerelateerd