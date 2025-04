Op social media gaat er momenteel een video viraal waarin na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië een opvallend moment te zien is tussen Max Verstappen en FIA-president Ben Sulayem.

Op de beelden is te zien dat kort na de race de president op Verstappen afkomt en een discussie aangaat. Het lijkt er allerminst vriendelijk aan toe te gaan en de twee lijken het niet eens te zijn. Op internet wordt gespeculeerd dat het om het volgende zou gaan: "Ben Sulayem sprak met Verstappen in parc fermé en gaf aan dat hij [Max] geen kritiek meer kon geven op de gegeven tijdstraf zonder het risico op een straf."

Het incident tussen Verstappen en Piastri is ondertussen veel besproken. Volgens de stewards zat Piastri’s auto al minstens tot aan de spiegel van Verstappen toen ze bocht 1 ingingen. Dat betekent dat Piastri volgens de regels recht had op ruimte, omdat hij er al naast zat. Verstappen gaf die ruimte niet, ging wijd, kwam buiten de baan terecht en haalde daar voordeel uit door voor Piastri te blijven en zijn voorsprong uit te bouwen.

Deze geruchten sluiten aan bij de latere uitspraken van de Nederlander: "Je kunt tegenwoordig blijkbaar niet je volledige mening kenbaar maken, omdat dat niet meer wordt gewaardeerd, of mensen kunnen gewoon de waarheid niet aan." Wat er exact is gezegd, blijft onbekend. De FIA heeft ook geen officiële reactie gegeven op dit incident.

Bekijk hier de beelden tussen het moment met Verstappen en MBS

Ben Sulayem talked to him in parc ferme and it’s after that that he stopped talking and saying like he couldn’t give any criticism without the risk of being penalised pic.twitter.com/8UIEBYulkN